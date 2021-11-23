Uzmanı uyardı: Otomobil piyasasına dolar darbesi
Türkiye'de yaşanan dolar krizinin ardından Ekonomist Emre Özpeynirci, otomobil piyasasına gelecek zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki faiz indirimi kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor üstüne kırmaya devam etti. Bu hafta da dolar tarihi zirvesini yenileyerek 13 TL'nin üzerine çıktı. Türk Lirası dünya para piyasalarında değer kaybetmeye devam ederken enflasyona yönelik tahminler de gittikçe daha karamsar bir tablo çizmeye başladı.
Tüm bu yaşananların ardından Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, çip tedarikinde dünya çapında yaşanan kriz ve artan enflasyon karşısında yurttaşların eriyen maaşlarının stagflasyona dönüşmesi sıfır araç piyasasında tarihi durgunluk yaşanmasına sebep oldu.
''MECBUREN İLAVE ZAMLAR GELECEK''
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bloomberg HT yazarı Emre Özpeynirci, ''Aralıkta ÖTV güncellemesi şart. Yoksa Aralık ayında araç fiyatları uçuşa geçen kur ve ÖTV baremleri yüzünden yüzde 35-40 oranında artacak. Bu da enflasyona yansıyacak. Markalar şu an teker teker zam açıklıyor, ay başında ise mecburen ilave zamlar gelecek'' ifadelerini kullandı.
''ARTIŞ YÜZDE 38'E DAYANDI''
Kurdaki artışa dikkat çeken Özpeynirci, ''13 Ağustos'ta gerçekleyen ÖTV matrah güncellemesi sonrası kurlardaki artış yüzde 38'e dayandı'' dedi.
İKİNCİ EL PİYASASINI DA VURMUŞTU
Geçen yılın bahar aylarında hem çip krizi hem ekonomik kriz hem de salgınla birlikte artan otomobil talebine sektörünün yetişememesi üzerine ikinci el piyasasında geçici bir hareket gözlemlenmişti.
Bu yılın Ağustos ayındaysa bir yıl öncesinde yaşanan hareketlilikten eser kalmamış, durgunluk ikinci el piyasasını da vurmuştu.
Sıradan yurttaş için araç sahibi olmak artık bir hayal olurken devletin dünyada en çok kamu aracına sahip olması noktasında bir geri adım atmaması da muhalefet cephesinden yoğun eleştiri toplarına hedef olmuştu.
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