Muharrem İnce'yle Melih Gökçek arasında 'Ak İt' gerilimi: 'Ülkeye adalet geldiğinde buralarda ol'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 25.01.2025 - 16:52

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kartalkaya'daki faciayla ilgili olarak Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ı "Katilsin Tanju" başlığıyla hedef alıp manşetine taşıyan Akit gazetesine tepki gösterdi.

Muharrem İnce, konuya ilişkin sosyal medya hesabından “Katilsin Tanju” başlığını atan Ak it sürüsü. Ülkeye adalet geldiğinde de burada olun" diye yazdı.

AKİT'E GÖKÇEK SAHİP ÇIKTI

İnce'nin paylaşımı üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek devreye girdi. İnce'nin paylaşımını alıntılayan Gökçek, "Muharrem haddini aşıyorsun. İt sürüsü lafını bütün arkadaşlarım adına sana iade ediyorum" dedi.

İnce, Gökçek'in sözlerini de yanıtsız bırakmadı. Gökçek'e "Jelibon amca" diye seslenen İnce, "İlk cümle seninle ilgili değil boşuna alınganlık gösterme" derken "Ama ikinci cümle seninle de ilgili, ülkeye adalet geldiğinde buralarda ol" diye ekledi.