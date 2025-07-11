Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğine Büşra Özdemir seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Büşra Özdemir seçildi.
Antalya’daki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
BAŞKANVEKİLLİĞİNE BÜŞRA ÖZDEMİR SEÇİLDİ
Bugün belediye meclis oylaması sonrasında başkanvekilliğine CHP'li Büşra Özdemir seçildi.
AKP, MHP ve Demokrat Parti aday çıkarmadı. Meclise CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun da katıldı.
BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?
1988 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da, Âdem Tolunay Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu’na kayıtlı Serbest Avukat olarak mesleğine başladı.
2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Konyaaltı Belediye Meclisine seçildi. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesinde Meclis Üyesi olarak seçildi.
2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesinde Meclis Üyesi seçildi.