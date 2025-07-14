Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Muhittin Böcek'in yaşamı ve sağlık durumu ise merak edildi. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek neden hastaneye kaldırıldı? İşte ayrıntılar...

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 1962'de Konyaaltı, Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olmasının ardından yine aynı üniversitenin İktisat Fakültesinin Kamu Yönetimi Bölümü'nde ikinci lisans öğrenimini tamamladı. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SİYASİ YAŞAMI

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde %48.71 oy oranı ile yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek Antalya'da iki dönem üst üste seçilen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU...

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN TUTUKLANDI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı.