Muhittin Böcek'ten Büyükşehir Meclisi'ne mektup: 'Gerçekler ortaya çıktığında...'

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.

64 gündür tutuklu bulunan Antalya’nın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclise bir mektup gönderdi.

Muhittin Böcek mektubunda, "Adaletin en ya da geç tecelli edeceğine olan inancım tamdır. Gerçeklerin en geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Bunu çok iyi biliyorum. Gerçekler ortaya çıktığında yine beraber olacağız. Yine yan yana Antalya’mız için çalışacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlığında toplandı. Toplantıda önergelerle birlikte 171 gündem maddesi görüşüldü.

"ADALET ER YA DA GEÇ BİR GÜN TECELLİ EDECEKTİR"

Meclis toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, “Halkın iradesiyle seçilen, şehrül emin olan, insanlarımızın saygısını, sevgisini ve güvenini kazanan Muhittin Başkanımız demir parmaklıklar arkasında. İnsanların bedenlerini hapsedebilirsiniz fakat ruhlarını ve yansımalarına asla zincir vuramazsınız. Başkanımızın zindanda olmasından dolayı şehirdeki birçok denge maalesef zafiyete uğramış durumda ve geçmişte olduğu gibi yine bedelini insanlarımız ödüyor. Adalet er ya da geç bir gün tecelli edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır ve ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ ve Nazım’ın da eklediği gibi ‘En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız’ Güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadeleri kullandı.

KIZILCA'DAN ADİL BİR YIL DİLEĞİ

CHP Grup Sözcüsü Sıdıka Gökyar Kızılca da yeni adlı yılın hayırlı olması dileğinde bulunurken, haksız ve hukuksuz şekilde içeride tutulan herkesin tahliye olmasını istedi.

Kızılca, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek olmak üzere haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulan herkesin tahliye olması, anayasanın ve hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmediği, adaletin işlediği, ülkemizin böyle süreçlerden daha fazla yer almasına müsaade edilmeyen adil bir adli yıl olmasıdır" diye konuştu. Kızılca, daha sonra 64 gündür tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Meclise gönderdiği mektubu okudu.

Böcek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Haksız bir iddia nedeniyle şu an aranızda olmasam da kalbim sizlerle atıyor. Adaletin en ya da geç tecelli edeceğine olan inancım tamdır. Gerçeklerin en geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Bunu çok iyi biliyorum. Gerçekler ortaya çıktığında yine beraber olacağız. Yine yan yana Antalya’mız için çalışacağız.

Bu vesileyle başta başkan vekilimiz olmak üzere değerli meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve Antalya’nın dört bir yanındaki hemşerilerime en derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Birlikte bu güzel şehri daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü kılmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Adalette kalın. Cumhuriyetle kalın. Atatürk’le kalın."

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

171 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, istifalar nedeniyle boşalan komisyonlara üye seçimi yapıldı.

Açık oylama ile yapıla seçimde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na CHP’li Nazmi Gündüz, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ise CHP’li Özlem Tarakçı seçildi.