‘Mülteci meselesinin tek sorumlusu yanlış dış politika’

Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:57

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, mülteci tartışmalarına ilişkin, “Sayın Bakan Yerlikaya’ya sesleniyorum. Şeffaflık yok. Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyon diyenler var. Daha dün evime metro ile giderken bir çocuğun ‘milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz’ demesi bizi rahatsız ediyor. Her şeyi biz yapıyoruz verileri bize vermiyorlar. Neyi kimden saklıyorlar. Bu meselenin tek sorumlusu başta Suriye ve Irak bölgesinde oluşan savaşların ya da sıkıntıların doğduğu günden itibaren Türkiye'de yürütülen yanlış politikadır, yanlış dış politikadır” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2024 Lansmanı etkinliği sebebiyle Ankara’ya geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un da katılımıyla gerçekleşen lansmanda İmamoğlu, Landrut’u ev sahibi olarak kapıda karşıladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, TBB olarak Avrupa Hareketlilik Haftasının ulusal koordinasyonunu yürüttüklerini ve bu anlamda tüm belediyelere destek verildiğini bildirdi. İmamoğlu, “Bu yıl temamız paylaşılan kamusal alanlar; bu kapsamda kamusal alanların daha verimli ve adil bir şekilde nasıl paylaşılabileceği konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Kamusal alan kavramı şehirlerde çok kıymetli, çok değerli bir nevi kentin özgürlüğünü kentin hissedilebilirliğinin çok yüksek seviyede insanlarına yaşatan bir kavram” dedi.

Yürüyüş ve bisiklet ulaşımının erişilebilir olduğu temiz, sakın ve güvenli bir şehirde yaşamanın her yurttaşın hakkı olduğunu ve bu prensiple hareket eden yöneticilerden olunması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, TBB’nin bu kapsamdaki hedefler doğrultusunda birçok projeye destek verdiğini ve koordine ettiğini belirtti. İmamoğlu, bunlardan en önemlisinin sözleşme makamı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, nihai faydalanıcısı olarak ise TBB’nin yer aldığı Türkiye’de sürdürülebilir kentsel hareketliliği yaygınlaştırmayı hedefleyen ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nı içinde barındıran "Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi Türkiye Projesi"nin (SKUP Türkiye) olduğunu söyledi.

'TÜM DÜNYA ŞEHİRLERİNE İLHAM VERİCİ OLMALIDIR'

İBB ve TBB olarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ve Avrupa hareketliliği haftasına çok önem verdiklerini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Türkiye’nin, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük en kalabalık şehri. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde ortaya koyacağımız bu kabiliyetler hem ülkemizin şehirlerini hem Avrupa’nın hatta bütün dünyanın şehirlerine ilham verici hamleleri olmalıdır diye iddiamızı ortaya koymalıyız. Yerel yönetimler olarak kesinlikle kendinize şu soruyu sormalıyız, ‘tüm aktörlerin katkıda bulunabileceği kapsayıcı kamusal alanlar ve kurumları nasıl yaratabiliriz?’ Ben yerel aktörleri ve kentleri güçlü demokrasinin umut ışığı olarak görüyorum. Çünkü bu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu belediye başkanı ile hemşeriler arasındaki ilişkinin temelini oluşturur” diye konuştu.

'PARTİ KÜLTÜRÜMÜZDE BU VARDIR, BULUŞURUZ'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlandıran İmamoğlu, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin yöneltilen soruyu, “Bu yemeğe olan ilgiyi hem hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bugün olur, bir hafta sonra olur. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını, örgütü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile, Hikmet Çetin ile, Sayın Murat Karayalçın ile buluşuruz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemedikleri. Yani ekonomi diye düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.

'BU MESELENİN TEK SORUMLUSU YANLIŞ POLİTİKA'

İstanbul’daki mültecilere ilişkin de konuşan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. İmamoğlu, “İstanbul’da nüfusun yüzde 20’sini geçtiğini düşündükleri için 10 ilçede ikamet verilmesiyle ilgili süreç durdurulmuş durumda. Bu 10 ilçenin nüfusunun yüzde 20’sine çarptığınızda sadece o bölüm bile 1 milyon 200 bine yakın insan yapar. İnsanlarımızın su tüketim oranı bizim için ciddi bir veri. Kişi başı 180 metreküp olan su tüketimi şu an İstanbul’da 225 metre küpe kadar çıkmış durumda. Bu, insanlarımız daha fazla su kullanıyor anlamına gelmiyor, 2,5 milyona yakın insanın İstanbul’da yaşadığını gösteriyor. Sayın Bakan Yerlikaya’ya sesleniyorum. Şeffaflık yok. Türkiye’de yerel yönetimler düzensiz göçle gelen, mülteci sıfatıyla gelen, sığınmacı sıfatıyla gelen, Sayın Bakan’ın verdiği 1 milyon 80 sayısının içinde ikameti olan, oturma izni alan veya düzensiz göçle geçici yerleşim hakkı elde eden sayıyı kapsıyor. Ama bizim veya diğer belediyelerin hiçbir şekilde verilerle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilendirilmediğimizi, şeffaflığın sıfır derecesinde olduğunu ifade etmek isterim. Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyon diyenler var. Daha dün evime metro ile giderken bir çocuğun milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz demesi bizi rahatsız ediyor. Bu mesele şeffaflıkla ele alınmalı. Her şeyi biz yapıyoruz verileri bize vermiyorlar. Neyi kimden saklıyorlar. Şeffaf olsunlar bu önemli bir meseledir. Bu meselenin tek sorumlusu başta Suriye ve Irak bölgesinde oluşan savaşların ya da sıkıntıların doğduğu günden itibaren Türkiye'de yürütülen yanlış politikadır, yanlış dış politikadır. Bugün gelinen noktada da ne yazık ki sınıfta kaldık ve bir anda yığın bir biçimde insanı, ülkemizde yaşatmak durumunda kalan toplum olduk” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye’de görev süresinin sona erdiğini bildirdi. Kendisinin katıldığı son Avrupa Hareketlilik Haftası olduğunu ifade eden Meyer, sadece bu hafta kapsamında değil sürekli olarak, daha fazla bisiklete binme çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu’nu yerel seçim zaferi için tebrik eden Meyer, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın öneminden bahsetti.