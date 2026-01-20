Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Milletimiz bizi bilir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, şunları yazdı:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor.

455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.

Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.

Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık.

Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."

Milletimizin… — Murat KURUM (@murat_kurum) January 20, 2026

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deprem haftasında gidip de Hatay'da insanların içinde olmak yerine, deprem haftasına özel bir program yapmış, deprem gününe... Ve Hatay'a önceden gidip, işte en çok Hataylıları isyan ettiren, çevre illerden oraya insanları getirip, devlet memurlarını zorlayıp ve bir şekilde orada meydana, aylar yıllar sonra söylüyoruz, meydana çıkıp, dronlar uçurup, drondan bakıyorsun bina bitmiş, dron aşağı iniyor bir bakıyorsun branda gerilmiş. Ve yapılanları taş üstüne taş koyanları takdir etmek lazım ama öyle bir dil tutturuyor ki; kendileri her şeyi tam yapmış, kendileri dışında kimse de deprem bölgesine gitmemiş.

Hatta utanmadan, sıkılmadan, açık açık şunları söyledi. Dedi ki: "Muhalefet enkazda yoktu, inşa aşamasında yoktu, taş üstüne taş koymadılar, deprem turisti olarak geldiler ve bir gittiler, Hatay'a, deprem bölgesine uğramadılar." İsyanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu.

Diğer taraftan mücbir sebebi Van’da 6 yıl uyguladın, burada 3. yılda bitirdin verginin peşine koştun. Esnafa kredi veriyorsun faizle, SGK borcu yoktur, BAĞ-KUR borcu yoktur kağıdını istiyorsun bir de peşine. Bir de üstüne 'Evleri ben veririm, ben veririm', bak verdi evleri... Evleri verdi. Sordum o günden beri cevap bekliyorum. Murat Kurum, fıkra anlatsam virgülünü düzeltiyor. Tweet atıp 'Doğru söylemiyorlar' diyor, 'Noktalı virgül değil nokta olacak' diyor. Hadi Murat Kurum! Hadi açıklama bekliyoruz. Ev teslim edilirken 'Bankaya toplam nokta nokta TL', nokta nokta nokta TL de yazıyla, borçlandığının... Boş senede imza attırıyorsunuz anahtar vermeden. Bütün Hatay 'evet' dedi. Bütün bölge 'evet' diyor. Boş senede imza attırıyor musun, attırmıyor musun?"