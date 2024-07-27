Murat Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız" dedi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 18:53
Murat Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz
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Kurum, Valilik tören alanında düzenlenen "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde, sevdiğini Karadeniz gibi kucaklayan, millet çağırdığında Fırtına Deresi gibi koşan ve liderinin yanında dimdik duranların şehrinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şehirler güçlendiğinde mutsuz olanları bildiklerinin de altını çizen Kurum, "Onlara cevabımızı, burada çalışarak eserlerimizle vereceğiz. Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında Kaçkar Dağı gibi omuz omuza dimdik duracağız inşallah. Biz böyle oldukça Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacaktır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.


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