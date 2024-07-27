Opel, bayilerinin kurumsal kimlik konseptini yeniledi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:46

Güncelleme: 27.07.2024 - 13:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi konsepte sahip bayilerinde 'Modern Alman' sloganıyla ortam sunan Opel, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getiriyor.

Geleceği merkezine alan Opel bayileri, cesur görünümü, temel değerlere odaklı net renkleri ve şekilleriyle, bölgesel marka deneyim merkezleri olacak şekilde tasarlandı.

Müşteriler, dinlenebilecekleri ve dijital geleceğin yanı sıra markanın köklü mirası hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri 'Keşif Merkezi' alanında Opel'i daha fazla deneyimleleyebiliyor. Şarj seçenekleri ve avantajları hakkında, yerinde ve doğrudan bilgi alabilen müşteriler, çalışanlarla konuşarak elektromobiliteyle ilgili diğer sorularına yanıt alabiliyor.

MÜŞTERİ ODAKLI ORTAM

Şirket, geçen yıl yenilenen ve elektrikli araçlar sembolü olarak nitelendirilen 'Şimşek' logosunun ardından Alman markası algısını artırma yolundaki adımları takip ediyor.

Yenilenen konseptte, showroomların dış görünümünde sarı ve koyu gri renkler hakim.

Bayi içindeki showroom, ziyaretçileri aynı derecede net ve odaklanmış bir düzenle karşılıyor. Burada her özel alanın kendine özgü bir işlevi bulunuyor. Showroomların merkezini, odak noktası parlak Opel sarısı rengindeki estetik ve yalın tasarımlı bir alan oluşturuyor. Keşif Merkezi olarak tanımlanan bu alan, tasarım sandalyelerle kanepelerden oluşan bir dinlenme alanı olarak işlev görüyor.

Opel modelleri, beyaz ve gri yüzeylerin önünde sergilenerek cesur ve yalın tasarımlarıyla öne çıkıyor. Araçların üzerlerindeki odaklı ışık panelleri, Opel modellerini çarpıcı bir şekilde ön plana çıkartıyor ve karakteristik Opel tasarımını vurguluyor.

Şirket, Türkiye'deki satış noktalarında da yeni tasarıma göre dönüşümü, büyük ölçüde gerçekleştirdi. 2024 sonunda, Türkiye'nin 7 bölgesinde 63 satış noktasında değişimi tamamlamayı hedefleyen Opel Türkiye, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

'BASİT VE NET DEĞİŞİM'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, yeni showroomların, Opel markası ve bayilerin her biri için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Bayilerin, markayla müşteriler arasındaki belirleyici bir bağ olduğunu ve yenilikçi modelleri müşteri odaklı, modern ve temsili bir showroom görünümüyle sunarak marka değerlerini hayata geçirdiğini vurgulayan Reinermann, şunları kaydetti:

''Bir bayiyi ziyaret etmek için doğru zamana, bizzat müşterilerimiz karar veriyor. Yerinde müşteri ziyaretlerinin sayısı azalıyor ve artık müşteriler, bayiyi ortalama bir kez ziyaret ediyor. Yeni kurumsal kimlik sayesinde müşterilerimiz, bayilerimizde emin ellerde olduklarını anında hissedecek. Müşteri odaklı bayilerimiz, basit ve net bir değişimi mümkün kılacak şekilde tasarlandı.''