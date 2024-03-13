Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
Buket Aydın'ın canlı yayın konuğu olan AKP'nin İBB başkanı adayı Murat Kurum yeni bir gafa daha imza attı. Kurum, muhalefeti hedef almaya çalışırken; "Onlar ne yaparsa yapsın. Biz aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz" dedi.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, Haber Global'de yayımlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.
Yaklaşan yerel seçimle ilgili konuşan ve yapacağı projeleri anlatan Kurum, mevcut İBB yönetimini ve muhalefeti hedef almaya çalışırken yeni bir gafa daha imza attı.
"AYNI OYUNLARI OYNAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Kurum, "Onlar ne yaparsa yapsın. Biz aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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