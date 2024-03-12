İstanbul'da son anket ortaya çıktı... Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı: 'Bir tık avantajlı görüyoruz'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:37

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:37

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 20 günden az bir süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, saha çalışmalarını hızlandırdı. Son anket sonucu, Betimar Araştırma tarafından paylaşıldı.

TGRT Haber’de Medya Kritik programına konuk olan Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, AKP adayı Murat Kurum’un adaylık sürecinin ardından İstanbul’da bir ivme kazandığı ancak son haftalarda bu ivmesini koruyamadığını söyledi.

'İMAMOĞLU BİR TIK AVANTAJLI'

"İstanbul’da araştırma sonuçlarında, Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayını çıkarması, İYİ Parti’nin ise varlık gösterememesi sonucunda Ekrem İmamoğlu’nu bir tık avantajlı görüyoruz" diyen Duman, şöyle devam etti:

"2-2,5 puanlık bir makas var. Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün."

'DEM'İN ADAY ÇIKARMADIĞI YERLERDE SEÇMEN İMAMOĞLU'NA YÖNELİYOR'

Özellikle DEM Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde aday çıkarmamasının ve seçmenin İmamoğlu’na yönelik oy verme eğiliminin belirginleştiğini belirten Duman, "Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu’na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş’ın yüzde 3’lük oyu, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti’nin adayı ise yüzde 1 civarında" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.

İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.