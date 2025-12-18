Murat Ongun’dan ‘gizli tanık’ tepkisi: ‘Sözde pişmanlar da yarın mahkemede boşa düşecek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halen 30'dan fazla kişinin tutuklu olduğunu aktaran Ongun, hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede kendileriyle ilgili üç gizli tanığın beyanlarının toplamda yalnızca 18 cümleden ibaret olduğunu ifade etti.

Ongun'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"19 Mart Operasyonu Medya AŞ ve Kültür AŞ ekseninde yapıldı. 23 Mart’ta tutuklananlar, bu kapsamda gizli tanık ifadeleriyle cezaevine kondu.

Halen 30’dan fazlamız tutukluyuz. 4 bin sayfalık iddianamede bizim konuyla ilgili 3 gizli tanığın sadece 18 cümlesi bulunuyor. Gizli tanık Doğan’ın 5 cümlelik beyanı sadece 2 kez kullanılmış. İddiası tamamen yalan. Tespiti de çok kolayken, yine de kullanılmış. Gizli tanık İlke, resmen tanıklıktan çekildiği halde, kısacık ifadesi 55 ayrı olayda kullanılmış. İlke’nin olduğu 55 ifadede gizli tanık Çınar’ın beyanı da aynı şekilde yer alıyor. İçerikleri birbirinden çok farklı olaylar aynı bir kaç cümlenin 55 kez tekrarı.

"GİZLİLERİN İFADESİ PİŞMANLARA 'ROTA' ÇİZMİŞ"

Aslında iddia makamı artık gizli tanığa ihtiyaç duymamış. Çünkü çok sayıda etkin pişman ifadesi oluşmuş. Pişman ifadelerini okuyunca, gizli tanıkların alamet-i farikası ortaya çıkıyor. Çünkü gizlilerin ifadesi pişmanlara 'rota' çizmiş. Gazetelere, TV’lere abartılı yansıyan ifadeler, etkin pişmanlar için ana senaryo olmuş. Kendi soslarını katarak ama gizli tanıkların ekseninden çıkmadan ifade verip, tahliye olmuşlar. Çok sayıda pişman ifadesinin birbirine benzeme sebebi bu.

Fakat gizli tanıklar gibi, pişmanlar da ifadelerini belgeleyememiş. Oysa çok sayıda pişman ifadesini, hatta tamamını resmi belgeyle yalanlamak mümkün. Mahkemede kamuoyu bunu görecek. İddianameyle gizli tanıklar nasıl gözden düştüyse, sözde pişmanlar da yarın mahkemede boşa düşecek. Onlara ümit bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiş. Çevremizden uzaklaştırılan öfkelilerle, şoförlerle, sekreterlerle, kendine iş insanı süsü veren uyanıklarla 'rota' çizilmemeliydi. Elinizde delil yok. Sadece beyanlar var. Mahkemede onlar da çökecek. Geriye sadece haksızca tutuklu kaldığımız günler kalacak."