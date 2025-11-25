Murat Ongun'dan 'malvarlığı' iddialarına yanıt: İBB soruşturması savcılarına seslendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB iddianamesinde malvarlığına yöneltilen ithamlarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Medya ve sosyal medyada haksız suçlamalara maruz kaldım" diyen Ongun, İBB soruşturması savcılarına seslendi.

"HATADA KASIT ARAMIYORUM"

"İddianamenizdeki çok sayıda maddi hatadan biri de malvarlığımla ilgilidir. FAHİȘ nitelikteki bu hata yüzünden medya ve sosyal medyada haksız suçlamalara maruz kaldım" diyen Ongun, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Malvarlığımla ilgili hatalar şöyledir;

2014-2019 ARASI: 1 Zeytinlik-1 Arsa

Böyle bir malım yok

2019 Sonrası: 4 Arsa -1 Fındık Bahçesi-

1 TARLA - 1 TARLA Tapu kaydı

BÖYLE BİR MALIM DA YOK!

İBB’de görev almadan önce edindiğim 1 mesken vardır ve hala sadece bu mesken dışında, herhangi bir malvarlığım yoktur.

Bunu polis ve savcılık ifademde belirtmiştim. Ulaşması çok kolay tapu bilgilerinde, böylesine abartılı bir hatanın oluşmasında kasıt aramıyorum. Sadece bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum.

Saygılarımla…"