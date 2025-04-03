Murat Ongun'un avukatı açıkladı! Tanıklardan biri Medya A.Ş.'nin eski avukatı çıktı: 'Hangisi doğru? Ne değişti?'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:18

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:18

Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından tanık beyanına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamasında, müvekkili hakkında iftira niteliğinde beyanlarda bulunulduğunu savunan Günel, tanıklardan birinin Kültür A.Ş’nin eski avukatı Selman Narman olduğunu belirtti.

Günel, Narman’ın daha önce çalıştığı kurum aleyhine savcılığa beyanda bulunmasına dikkat çekerek, "Bu meslektaşımız Kültür A.Ş tarafından İş Kanunu’nun 25/2 maddesi gereğince haklı sebeple işten çıkarılmış ve ardından işe iade davası açmıştır. Yani kurumla husumeti olan bir kişidir" dedi.

"DAHA ÖNCE İHALELERİ HUKUKA UYGUN BULUYORDU"

Günel, Selman Narman’ın 9 Ağustos 2021 tarihinde verdiği 10 sayfalık ifadesinde, şu anda büyük yolsuzluk iddiasıyla soruşturmaya konu edilen ihalelerin tamamen hukuka uygun olduğunu beyan ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine bu ihaleler yapılırken herhangi bir talimat alıp almadığı sorulduğunda ise açıkça 'Hayır, hiç kimseden talimat almadım' cevabını vermiştir. Bugün ise tamamen aksi yönde bir ifade vererek müvekkilim Murat Ongun’un kendisine talimat verdiğini öne sürmektedir."

Avukat Günel, Narman’ın ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek, "Hangisi doğru? Ne değişti? Hangi vaat veya şartlar altında bu ifadeyi verdi?" sorularını yöneltti.

Günel'in açıklamasının tamamı şöyle:

Bugün basında yer alan bazı haberlere göre müvekkilim Murat Ongun hakkında gerçek dışı ve iftira niteliğinde beyanda bulunan tanıklardan biri Kültür A.Ş’nin eski avukatı Selman Narman isimli kişiymiş.

Üzücü olan, bu kişinin bir meslektaşımız olması ve daha önce çalıştığı bir kurum aleyhinde savcılığa beyanlarda bulunmuş olmasıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu meslektaşımız Kültür A.Ş tarafından İş Kanunu m. 25/2’den haklı sebeple işten çıkarılmış ve işe iade davası açmış yani kurumla husumeti olan biridir.

Durumun diğer ilginç bir yanı ise bugün müvekkil ve İBB iştiraki Kültür A.Ş aleyhine ifadelerde bulunan Selman Narman’ın aşağıda sonuç kısmını paylaşacağım bir ifadesi:

Selman Narman, 9 Ağustos 2021 tarihinde kendi imzasıyla 10 sayfalık ayrıntılı bir ifade vermiştir. Bu ifadesinde, şu anda büyük yolsuzluk olarak gösterilerek soruşturmaya konu edilen ihalelerin hukuka tamamen uygun olduğunu, bizzat ihale komisyonu üyesi ve avukat sıfatıyla detaylıca anlatmıştır. Kendisine bu ihaleler yapılırken herhangi bir talimat alıp almadığı sorulduğunda ise açıkça "hayır, hiç kimseden talimat almadım" cevabını vermiştir!

Bugün ise aynı Selman Narman, tamamen aksi yönde bir ifade vererek, müvekkilim Murat Ongun'un kendisine talimat verdiğini öne sürmektedir!

Sormak gerekiyor: Hangisi doğru? Ne değişti? Hangi vaat veya şartlar altında bu ifadeyi verdi?

Hukuk ve adalet er ya da geç gerçeği ortaya çıkaracaktır.