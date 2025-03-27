Murat Ongun paylaştı… Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:53

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:53

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 3 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan soruşturmaların dayanağı gizli tanık ifadelerine yönelik eleştirilere karşılık verdi.

Erdoğan, "İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti. İtirafçı olmak için sıraya girdiler. CHP'liler paylaşım kavgasıyla birbirini ihbar etme yarışına girdi" demişti.

SABAH GAZETESİ ERDOĞAN'I YALANLADI!

İBB'ye yönelik soruşturmalarda hakkında tutuklama kararı verilen isimlerden Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yandaş Sabah gazetesinin yaptığı haberin Erdoğan’ı yalanladığını ortaya çıkardı.

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin Erdoğan'ın gizli tanık açıklamasını nasıl yalanladığını anlatan Murat Ongun, "Cumhurbaşkanı tüm tanıkların ve ihbarcıların CHP’li olduğunu söylemişti. Sabah Gazetesi ise manşetten verdiği haberde 2 tanığı ifşa etti. Lakin, bu iki tanık CHP’li değil. Cumhurbaşkanı yanıltıldı" dedi.

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı nasıl yalanladı?

Cumhurbaşkanı dün grup konuşmasında İmamoğlu Soruşturmasını anlatarak, tüm tanıkların ve ihbarcıların CHP’li olduğunu söylemişti.

İktidar yanlısı Sabah Gazetesi ise manşetten verdiği haberde 2 tanığı ifşa etti. Buna göre tutuklanmamıza yol açan 2 tanığın adı; Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı isimli kişilerdir.

Lakin, bu iki tanık CHP’li değil.

Bu durumda; ya Sayın Cumhurbaşkanı yanıltıldı ve yanlış bilgi verildi ya da Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı’nı yalanladı. İzaha muhtaç bu durumu ve çelişkili bilgileri kamuoyu takdirine sunarız."