Murat Yetkin, AKP'nin oynadığı oyunu yazdı: 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:41

Gazeteci Murat Yetkin, seçimler öncesinde Kürt seçmenler ve HDP üzerinden yaşanan tartışmaları kişisel web sitesinde yazdığı köşesine taşıdı.

İktidar ve muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının 2023 seçimlerinin ilk turunda yüzde 50'ye ulaşılamayacağının ön görüldüğünü hatırlatan Yetkin, "Kürt seçmen oylarının hem iktidar muhalefet hem de iktidardaki Cumhur İttifakı ile muhalefetteki Millet İttifakı bünyelerinde gerilimlere yol açtığı görülüyor" dedi.

"HESAPLARINI KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDEN YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARINI İTİRAF EDEMİYORLAR"

Yetkin, yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında, "Ne iktidardaki Cumhur İttifakı ne de muhalefetteki Millet İttifakı seçimi ilk turda alabilmek için hesaplarını Kürt seçmen üzerinden yapmak zorunda olduklarını itiraf edebiliyorlar. Akşener elbette bu gerçeğin farkında olabilecek deneyimde bir siyasetçi. Ancak ilk anda Koray Aydın tarafından ateşlenen tabanını yatıştırmak için 'HDP’nin olduğu masada olmayız' diye malumu ilan ediyor. Çünkü ne CHP Altılı Masa'ya HDP’yi de alalım diyor ne de HDP’nin böyle bir talebi oldu bugüne dek" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ İYİ PARTİ'YE TUZAK KURUYOR"

Yetkin'in yazısında yer alan değerlendirmelerin bir bölümü şu şekilde:

"MHP ile ittifaktan sonra AK Parti’nin izlediği çizgi en çok seçim döneminde Doğuda Güneydoğuda, hatta İstanbul’da Mersin’de seçmen karşısında dert anlatacak olan Kürt milletvekillerini zorluyor, daha da zorlayabilir. Sadece yol yaptık, havaalanı yaptık söylemi yetmeyebilir.

O nedenle AK Parti aslında kararsız Kürt seçmeni Millet İttifakından caydırmak için CHP’yi HDP ile kol kola göstermek yoluyla İYİ Parti’ye tuzak kuruyor. Aynı süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Akşener ve İYİ Partililere 'Bize katılın', MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de 'Yuvaya dönün' çağrıları yapması tesadüf değildi. Deniz Zeyrek Sözcü’de iktidarın muhalefeti 'HDP koridoruna sıkıştırdığını' yazdı."

"İYİ PARTİ BU TAKTİĞE KARŞI DURAMADIKÇA DA YÜK CHP'NİN SIRTINA BİNİYOR"

"Aslında iktidar muhalefetin tamamına değil, İYİ Parti’ye yükleniyor, İYİ Parti bu taktiğe karşı duramadıkça da yük CHP sırtına biniyor.

CHP’nin üzerindeki yük arttıkça da Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerleştirmeye çalıştığı kapsayıcı ve orta yolcu söylemin dışına çıkışlar artıyor. Dediğim gibi Gürsel Tekin bunu bir yıl önce söylese belki bu kadar tartışılmayacaktı. Neticede sistem içinde koşullara uyan herkesin bakan olabileceğini söylüyor. CHP içinde görünür olma rekabetinin CHP’ye zarar verdiği dışarıdan fark edilebiliyor."

"HDP'NİN ÜZERİNDE İKİ 'İÇ YÜK' VAR"

"HDP’nin üzerinde, yasal baskılar bir yana iki 'iç yük' var. Bunlardan biri seçmen baskısıdır. PKK ve HDP’nin benzer sosyal tabanı paylaştığı saptaması Ahmet Türk’e aittir. Ama HDP seçmeni yıllardır bir 'yenilgi yorgunluğuna' girdi. Kürt seçmen verdiği oyun kendisini dışlanmaya değil kapsanmaya götürmesini değil de sadece Öcalan’ın görüş yasağının kalkmasını mı istiyor sizce?

HDP üzerindeki diğer yük ise PKK’dan, özellikle de Öcalan’ın sürekli gündemde tutulması konusunda geliyor. Bu da HDP’nin Öcalan’ın görüşme yasağının kaldırılması, ya da açık hava cezaevine çıkarılması karşılığında AK Parti’yle uzlaşabileceği algısına yol açıyor."