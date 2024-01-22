Murat Yetkin: Türkiye NATO'ya üye olmayan İsveç'in tatbikata katılmasına vize verdi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:00

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını başlatıyor. Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Rusya'ya gözdağı" olarak nitelenen ve aylarca sürecek tatbikat öncesi çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü, 26 Aralık 2023 günü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Komisyondaki oylamada AKP, CHP ve MHP teklifin kabulü yönünde oy kullanırken, İYİ Parti ve Saadet Partisi “hayır” oyu kullanmıştı. Komisyondan geçen teklifin Meclis Genel Kurulu'na ne zaman geleceği ile ilgili ise belirsizlik sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaretinde, protokole Genel Kurul’da onay verilmesi sürecine ilişkin “zamanlama” bilgisi vermekten kaçınmış ve değerlendirileceğini açıklamıştı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise “önümüzdeki haftalarda” ifadesini kullanmıştı.

ÜYE OLMAMASINA RAĞMEN VİZE

Gazeteci Murat Yetkin'in kendi internet sitesinde yer alan yazısına göre NATO'ya halihazırda üye olmamasına karşın Ankara İsveç'in dev tatbikata katılmasına onay verdi. Yetkin "17-18 Ocak tarihlerinde Brüksel’de yapılan, Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın temsil ettiği NATO Askeri Komite toplantılarında kesinleştirildi. Dolayısıyla İsveç’in de NATO’nun bu önemli tatbikatına üye ülke gibi katılmasına Türkiye de onay verdi; NATO’da bütün kararlar oy birliğiyle alınabiliyor" diye yazdı.

İsveç'in NATO üyeliğinin kısa süre içinde TBMM'nin onayına sunulacağını kaydeden Yetkin, "Erdoğan 18 Aralık’ta, ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Aralık’taki telefonuyla Türkiye’ye F-16 satışıyla İsveç’in NATO üyeliğini birbirine bağladığını açıklamış, Ekim ayında imzaladığı onay belgesi TBMM Dışişleri Komisyonunu tarafından 26 Aralık’ta onaylanmıştı" ifadelerini kullandı.