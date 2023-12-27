İsveç'e 'evet' oyu sonrası Bahçeli'nin sözleri gündemde: 'MHP'nin olumlu bakması eşyanın tabiatına aykırı'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:30

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:31

TBMM Dışişleri Komisyonu, "İsveç Krallığı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması" tartışmasını dün (26 Aralık Salı) sonuçlandırdı ve protokolü onaylayarak görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'na sevk etti. Oylamada AKP, MHP, CHP “Evet” oyu verirken; İYİ Parti ve Saadet Partisi "Hayır" oyu verdi. DEM Parti'nin Komisyon'daki tek üyesi oylamaya geçilirken toplantıyı terk etti ve oy kullanmadı.

Oylamada partilerin tutumları tartışma konusu haline geldi. Bunlar arasında en çok öne çıkanlardan biri de MHP oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylül ayında (19 Eylül) partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğine karşı olduklarını belirtmişti.

Bahçeli, "NATO'nun tartışılması, gerekirse yeni baştan ittifak hukukunun milli değerler kapsamında ele alınmasının bir zorunluluk olduğunu" belirterek, "NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. İsveç'in NATO üyeliğine şu şartlar altında MHP'nin olumlu bakması ise eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir. Kimseyi uşak görmeyiz, hiç kimsenin de Türkiye'yi uşak mertebesine çekmesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri, partisinin temmuz ayındaki (11 Temmuz 2023) grup toplantısında da İsveç'in üyeliği konusundaki tavrını "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır" diyerek ortaya koymuştu.

Bahçeli'nin sözleri, MHP'nin TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki oylamada İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' demesi sonrası yeniden gündem haline geldi. ,