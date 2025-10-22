Müsavat Dervişoğlu: 'KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşma yaptı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının KKTC’nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır.

Irak/Suriye tezkeresinde PKK ile mücadele temasına yapılan vurgu bir anlamıyla örgütün tasfiyesine yönelik adımların safsata olduğunu ortaya koyarken; Bir önceki tezkere döneminde yapılan mücadelede, başarısız olunduğunu teyit etmektedir. Yani malum ilan edilmiştir. Bakalım bu duruma, o meşhur komisyonda ne tepki verilecektir?

Fakir milletin parası ithalata, krediye oradan da faize gidiyor. Bu bütçe yalan söylemekten imtina ediyor. Çünkü 2026 rakamlarının gerçekle yakından uzaktana alakası yok. Hakikatin bütçesi değil. Maaşı kuşa dönen memur, maaşının yarıdan fazlasını kiraya veren kiracı tükenmiştir. Hazırladıkları bütçe bir tükeniş bütçesidir.

''MİLLETE KENDİSİ SUNSUN''

Buradan açıkça söylüyorum bütçenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız yıllarda yaptığı gibi yapmasın bütçesini gelsin ya delikanlı gibi savunsun ya da bu büyük millete kendisi sunsun.

''HİÇ KİMSE KILINI KIPIRDATMIYOR''

Düşünebiliyor musunuz, ne hâle getirilmiş? Cebimizdeki parada imzası bulunan kişi yolsuzluk iddialarıyla tutuklanıyor. “İngiliz Mehmet”ten sadık damat bakana, oradan da ışıldayan gözlü bakanlara kadar; atandıkları dönemde öve öve bitirilemeyen, Türkiye’yi milyarlarca dolar zarara uğratan kur korumalı mevduatın mucitlerinden olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısından bahsediyorum. Bu başka bir yerde olsa hükümetler istifa eder, bakanlar istifa eder. Daha neler var arkadaşlar. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Söz konusu soruşturmaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın iştiraki olan Bankalararası Kart Merkezi’nde yapılan çipli kart alımı ve troll yazılım geliştirme ihalelerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilmiş ve devletimiz milyonlarca lira zarara uğratılmıştır. Hiç kimse ağzını eğip bükmesin; bu basit bir ihale tartışması yahut bir usul hatasından kaynaklanan bir zarar değildir.''