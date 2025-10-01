Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'boykot' tepkisi: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi protesto edilecek yer değildir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararını değerlendirdi.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biz daha öncesinde komisyonu protesto etmemiştik. Biz, komisyonun herhangi bir netice verecek girişiminin olmadığını, Abdullah Öcalan tarafından kurulmasının istendiğini, Devlet Bahçeli tarafından önerilmiş, Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış, Sayın Numan Kurtulmuş tarafından da kurulmuş bir komisyon olduğu düşüncesinden hareketle karşı duruşlarımızı sergiledik. Ayrıca yetkisiz bir komisyon olduğunu ifade ettik.

TBMM çalışmalarıyla alakalı olarak da bu zamana kadar sergilediğimiz omurgalı duruşun halen takipçisi olduğumuzu ifade ettik. O komisyon, Abdullah Öcalan’ın isteği üzerine kuruldu. Ama TBMM, Atatürk tarafından kuruldu ve Kurtuluş Savaşı’nı yönetti, Cumhuriyet’i kurdu. Dolayısıyla Atatürk’ün kurduğu bir Meclis çalışmasıyla, Numan Kurtulmuş’un kurduğu komisyon çalışmasının birbiriyle karıştırılmaması lazım.

CHP de elbette bir siyasi karar almıştır, siyasi partilerin almış oldukları kararları eleştirmek gibi bir hakkı vardır. Ama bence almış oldukları bu karar, geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak, CHP’nin kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. Yani demek istediğim şu; durduğunuz yerde durmaya muvafık olacaksınız. Yani Türkiye’yi bu noktaya getiren şeyler böyle anlık, ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Biliyorsunuz bir normalleşme, yumuşama gibi süreçler yaşandı. Bunların neye sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması, ana muhalefet partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durum beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi protesto edilecek yer değildir. Ben bunu çok açık söylüyorum."

''FEVKALADENİN FEVKİNDE' CÜMLESİNİN YABANCISI DEĞİLDİR TÜRKİYE"

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika seyahatine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bu Amerika Birleşik Devletleri gezisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatik hamlesi olması gerekir bana göre. Ama bu geziden sonra bakıyoruz ki bir dış siyaset konusu gibi değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki iç rekabetin yansımaları olarak kendini hissettiriyor. Özellikle o Kaan motoru üzerinden yapılan tartışmalara bakmak lazım. Türkiye ne almıştır? Türkiye 70 milyar küp sıvılaştırılmış gaz almıştır. Türkiye nitelikli toprak elementlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına sunmuştur. Türkiye ne almıştır? Türkiye 300 civarında Boeing almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ne vermiştir? İddia edilen odur ki meşruiyet vermeye çalışıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini tartışmaya açmak ya da meşruiyetin başka kapılarda aranması yolunda adımlar atmak bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Fevkaladenin fevkinde cümlesinin yabancısı değildir Türkiye. Ne demek istediğimi anlamışlardır."