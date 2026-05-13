Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüde 'Zikrullah Erdoğan' göndermesi: 'Sosyal medyadan 'Sevgili dayım' yazıyor!'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Dervişoğlu, sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak ve "19 Mayıs" mesajı vererek başladı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"19 MAYIS BÜYÜK BİR CUMHURİYET'İN ADIDIR"

* Bugünkü grup toplantımızda geçlerimiz de var. Başta onlar olmak üzere hepinizi selamlıyorum. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın kabrindeydik. Türk milletinin makul talihini değiştiren bir evladı yetiştirdi. 19 Mayıs bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımıdır. 19 Mayıs Büyük bir Cumhuriyet'in adıdır.

* Bugünün genci 'ben ailemin sahip olduğu geleceğe ulaşabilecek miyim?' endişesiyle boğuluyor. 21. yüzyılda askıda bekleyen milyonlarca genç var. Bu kara bulutu dağıtacak olan da Cumhuriyet'in değerlerini rehber edinenlerdir. Yani sizlersiniz gençler...

"GENÇLERİN İMKANSIZLIĞININ SORUMLUSU DOĞRUDAN DOĞRUYA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

* 18- 34 yaş arası gençler geleceklerinden endişeli. Gözlerimizin önünde bir kuşak kırılıyor. AKP eliyle yok edildiğinin açıkça ifadesidir. Bu gençler AKP iktidarında iş aramış, eğitim almış kuşaktır. Buradan söylüyorum bu gençlerin imkansızlığının sorumlusu doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'dır.

* Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de irtifa kaybediyor. Bu kadar eğitim binası yapıp bu kadar kalitesiz bir eğitim kurmayı nasıl becerdiler acaba?

"ERDOĞAN BU TÜRK GENÇLERİNDEN UTANMAYI BECER"

* Cumhurbaşkanlığında bulunan raporda gençlerimizin mezun olduktan sonra 3 yıl işsiz kaldığı daha sonrada mezun olduğu bölüm dışında çalıştığı ortaya çıkmıştır. Sınava hazırlanan geçlere 'diploman yetmez, emeğin yetmez. Bir tanıdık, siyasi referans bulacaksın' deniyor. Böyle bir devlet istiyor musunuz? Erdoğan bu Türk gençlerinden 19 Mayıs'ta hiç olmazsa utanmayı becer diyorum.

"ATANANIN SOY İSMİ ERDOĞAN..."

* 33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adelet yok demektir.

* 19 Mayıs'ın kutlamak istiyorsak gençlerin önündeki engelleri yıkmak zorundayız.

"BEKLEYİN GELİYORUZ, HESAP SORACAĞIZ"

* Kemeraltı'nda esnafımız geçinemediğini söyledi. Bir esnafımız kızının mühendis olduğunu, yazılım bildiğini ama iş bulamadığı için yanında çırak olarak çalıştığını söyledi. Bunun adı plansızlıktır, liyakatsizliktir, akılsızlıktır. Bu düzeni değiştireceği. Bekleyin geliyoruz, hesap soracağız.

* İzmir'de üreticilerimizle de bir araya geldik. 'Bittik' dediler. Bir diğer üreticimiz patateslerini satamadığını, alan olmadığını söyledi. Tüketici, esnaf yanıyor. Saray'da kriz, tasarruf yok. Saray'da geçim derdi yok. Ama milletin evinde her gün hesap, zam, kaygı var.

"BU ÜLKEDE DEVLET ÇİFTÇİYE BOÇLUDUR"

* Tarım kanunu çok açık. Yüzde 1'den fazlasını veremezsiniz. İcranın başındakine Erdoğan'a diyor. Devletin son 20 yılda çiftçiye 177 bin dolar aktarmış olması gerekiyordu. Çiftçinin bankalara 1 birim borcu varsa, devletin çiftçiye 4 birim borcu var. Bu ülkede devlet çiftçiye borçludur.

* Şimdi yine bir varlık barışı konuşuluyor. En son 2021'de soru önergesi vermiştim. Beklenen sermayede bir türlü gelmedi. Bunu bekleyenler varlıkların hangi yollarla edinildiğinin kayıt altına alınması hali. Terörüz finansmanı uyuşturucu, silah gibi bu kapsamda meşrulaştırılmasının önünü açıyor.

"VARLIK BARIŞININ PKK'NIN YURT DIŞINDAKİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE'YE SOKULMASIYLA BİR İLGİSİ VAR MI?"

* Teröristlerle yürüttüğünüz pazarlık süreciyle bir kısım gedikli teröristin Türkiye'ye dönmesi de bu pazarlığın bir unsuru olarak düşünülüyorken, bu düzenlemenin 'PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla bir ilgisi var mıdır?' sorusunun yanıtını aramak zorundayız.

* Biz İYİ Parti olarak üreticileri gençleştireceğiz, tercih alanı yapacağız. Sonra Afganistan'dan çoban getiriyorlar... Tarladan kazanılamadığı için çocuğunu okutmuş ama çocuğu da işsiz. Bunlar koca Anadolu'yu bitirdi. Üretici kooperatiflerini güçlendireceğiz.

AYRINTILAR GELECEK...

'ERDOĞAN'LA YARIM SAAT TELEFON GÖRÜŞMESİ' İDDİASINA DERVİŞOĞLU'NDAN YANIT GELMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yarım saatlik bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edilmişti.

İddiaya göre geçen hafta yapılan bu görüşmede Erdoğan Dervişoğlu'na, 'CHP'nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı' için teşekkür etmiş, Dervişoğlu da bu ifadelerin ardından 'istikrar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği' yanıtını vermişti.

Konu hakkında Nefes'e konuşan Dervişoğlu, Erdoğan ile telefon görüşmesi iddialarını yalanlamıştı. Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret" şeklinde açıklama yapmıştı.