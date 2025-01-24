Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:02

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Partimizden istifa eden bir milletvekiliyle Sayın Cumhurbaşkanı’nın temasını biliyorum. İstifa takvimini ayarladıklarını biliyorum. Yakın dönem istifalardan ‘Geç kalma acele et’ dediğini biliyorum. Eskilerini de birbiriyle ilişkilendiriyorum. Bu istifaları meşrulaştırmak için İYİ Parti’den istifa edenlerin bilerek önce Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönlendirildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi’ne giden milletvekillerinden sonra bu tür gidişlerde meşruiyet yaratıldığını, ondan sonra da akışın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru yönlendirildiğini biliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, SZC TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasından İmralı Heyeti ile neden görüşmediğine, İYİ Parti’de yaşanan milletvekili istifalarından İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanma sürecinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek destek vermesine ilişkin soru üzerine, Dervişoğlu şunları söyledi:

“Benim orada bulunuşum insani bir görevin yerine getirilmesinden ibarettir. Demokrasiye inanmış birisinin hak ve hukuklarının çiğnendiği süreçte, siyasi fikir ayrılıklarına bakmaksızın, ilke ve prensipler üzerinden hareket ederek, doğru duruşu nerede sergileyeceğine karar vermesi gerekiyor. O gün de o kararlılıkla gittim.”

"BENİM ÇAĞRIM DOĞRUDAN DOĞRUYA MİLLETİN KENDİSİNEDİR''

Çağlayan Adliyesi’ndeki açıklamasında; “Herkes iyi bilsin ki milliyetçiler, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler, vatanseverler artık yarışmayacak. Herkes şahit olsun ki birleşeceklerdir” ifadeleriyle ne kastettiğine ilişkin soruya Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

“Milliyetçilerin oyu sanki bir başka havuzda, Cumhuriyetçilerin oyu bir başka havuzda, demokratların oyu bir başka havuzda gibi bir algı yaratıyorlar ve küçük havuzlarda büyük idealleri boğmaya çalışıyorlar. Oysa Cumhuriyet sevdalıları, Türkiye sevdalıları siyasi hedeflerini ve dünya görüşlerini, Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet’in değerlerine göre inşa ettiler. Bu değerler arasındaki bir yarışma, insanları ve toplumu meselelere toptancı çözümler üretebilme imkanından mahrum bıraktı. Bugünkü siyaset bundan da besleniyor. Ben doğruyu tarif etmekle kendimi sorumlu sayıyorum. Ben çağrımı siyasi kişilere ve siyasi kurumlara yapmıyorum. Benim çağrım doğrudan doğruya milletin kendisinedir.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktır” sözleri ile ilgili soru üzerine Dervişoğlu; “Şahsen böyle bir şeye dahil olmayı yerinde görmüyorum. Elbette ki ifadeleri bir bilgi üzerinedir ya da bir duyum üzeredir ya da geçmişte benzer birtakım olaylara atıftan kaynaklıdır. Ona herhangi bir görüş belirtmeyi uygun bulmuyorum. Ama böyle bir konunun Sayın Özdağ’da endişe yaratmasından bile son derece rahatsız olurum" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile neden görüşmediği sorulan Dervişoğlu, “Kimi muhatap alarak görüşeceğim? Siyasi sorumluluğu olmayan, siyasette yetkisi olmayan kişiler tarafından görevlendirilmiş, yaklaşık 50 bin kişinin katili olma özelliğiyle tanınan, toplumun ihanet içinde olmayan tüm kesimleri tarafından bebek katili, cani başı, İmralı canisi diye tanımladığı bir kişinin kuryeleriyle niye görüşeyim? Benim onlarla görüşmemi icap ettiren şey nedir? Bu görüşmeler eğer devlet tarafından düzenleniyor, süreç devlet tarafından tanzim ediliyorsa beni İmralı kuryeleri ile değil, devletin gerçek temsilcileriyle muhatap kılın. Devletin orada ne yapmak istediğine dair kimin hangi öngörüsü var ki, Abdullah Öcalan’ın bize göndereceği mesajları ciddiye alalım? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği Abdullah Öcalan’ın merhametine, vicdanına kaldıysa ben ona sonuna kadar direnirim. Türkiye’de yeni paradigmalardan bahsedenler var. Ben bu paradigmaların ya da yeni paradigma diye tanımlanan şeyin, eskisinden çok farklı olduğu kanaatini taşımıyorum. Dolayısıyla bu süreci ciddiye almıyorum. Bu sürecin bir dayatma olduğu kanaatini taşıyorum. Ben bu konuda kimseyle sır katipliğini bölüşmem. Benle görüşmek isteyen varsa hükûmeti temsilen ya da benimle görüşmek isteyen varsa devleti temsilen, her zaman görüşebilir” dedi.

ÖCALAN'IN TAZİYE MESAJINA TEPKİ

İmralı heyetinin açıklamasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Bolu’daki yangın üzerinden taziye ilettiğinin yer almasına değinen Dervişoğlu şöyle konuştu:

“Bu iş Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına yönelik bir PR çalışmasına dönüşmüş, düşünebiliyor musunuz? 50 bin kişinin katili Bolu’daki bir otelde hayatını kaybetmiş 78 kişinin ailelerine taziyede bulunuyor. İmralı'daki kişi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin huzuruna, barışına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hayal ettiği terörsüz Türkiye’ye hizmet etmek üzere devlet tarafından kendisine gönderilmiş ve ona ne söyleyeceği belli değil onun ne söylediği belli değil yani bu görüşme trafiğini siyasilere yansıtmak üzere memur tayin edilmişse, bu sorumsuz kişilerin bana getireceği bilgilere benim ciddiyetle bakmam ve ciddi bir biçimde ele almam mümkün değil.”

"ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'DAN ÇIKAMAZ''

“Abdullah Öcalan, Meclis’e getirilirse siz de milletvekili olarak dinlemeye gitmez misiniz?” sorusuna Dervişoğlu; “Abdullah Öcalan İmralı’dan çıkamaz. Öncelikle bu gerçeği herkesin kabullenmesi lazım. Bunu bana sormayın, bunu Tayyip Erdoğan’a sorun. Tayyip Bey bunu ağzından kaçırdı, ‘Abdullah Öcalan’ı affedeceğimize dair iddialar var. Adam çıkmak istemiyor ki’ dedi. Bunu öğrenmek için sormak lazım. Biz o konuda oldukça net bir tavır sergiledik. Linç edilmeye uğraşılmamızın sebebi de odur. Abdullah Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bizim cesetlerimizi çiğnemeden giremez” yanıtını verdi.

"BEN BU SÜRECE KARŞI ÇIKTIĞIMDAN BERİ TEHDİT EDİLİYORUM''

Ülkü Ocakları Genel Başkanı tarafından tehdit edilmesi konusundaki soru üzerine Dervişoğlu; “Beni tehdit edenler, benim tehdidi ne kadar umursayıp umursamayacağımı bilir ama benim burada üzüldüğüm şey şu; Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet edenlerin, buna karşı çıktı diye Müsavat Dervişoğlu’nu tehdit etmeleri içimi yaralıyor. Ben bu sürece karşı çıktığımdan beri tehdit alıyorum. O taşı tutan eli değil, bana taş atan yeri düşünüp üzülüyorum. Yoksa hiç umursamıyorum. Ben sürece karşı çıktıktan sonra bu tehditler başladı. Ama ben sürece karşı çıkıyorum diye mi tehdit başladı yoksa laf söylenemez kişilere karşı bir duruş sergilediğim için, birtakım korku duvarlarını yıktığım için mi bunlar gerçekleşti, buna bakmak lazım” dedi.

"İSTİFA TAKVİMİNİ AYARLADIKLARINI BİLİYORUM''

Dervişoğlu, partisinden istifalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. “Partinizin içine birtakım eller mi karıştı?” sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Doğruları söyleyen bir siyasi partiden, bu siyasal düzen içerisinde el çekmeleri mümkün değil. Açıkça da söylüyorum buradan; partimizden istifa eden bir milletvekiliyle Sayın Cumhurbaşkanı’nın temasını biliyorum. İstifa takvimini ayarladıklarını biliyorum. Yakın dönem istifalardan ‘Geç kalma acele et’ dediğini biliyorum. Eskilerini de birbiriyle ilişkilendiriyorum. Bu istifaları meşrulaştırmak için İYİ Parti’den istifa edenlerin bilerek önce Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönlendirildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi’ne giden milletvekillerinden sonra bu tür gidişlerde meşruiyet yaratıldığını, ondan sonra da akışın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru yönlendirildiğini biliyorum.”

“Bu transferlerin anayasa değişikliği kapsamında yeterli oy sağlanmasına mı yönelik olduğu” konusundaki soruya Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

“İki şeye bağlayabilirsiniz. Adalet Ve Kalkınma Partisi'nin eğer bir anayasa değişikliği hayali varsa, siyasi ittifaklarla, 400 milletvekilinin ortak kabulüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu değişikliği yapması kendileri için çok önemli. Çünkü iktidar partisi artık bu haliyle referandumdan herhangi bir şey geçiremez. Dolayısıyla 400’ü araması son derece normal. O sebeple de ya siyasi ittifaklara ihtiyacı var -ki DEM’le olan yakınlaşmayı da ona bağlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de ona ses çıkarmayacağını delalet eden beyanlarını da o 400 arayışıyla ilişkilendiriyorum. Ama 400 bulunmadıysa erken seçim kararının alınmasını mümkün kılabilecek 360 parlamenterlik nitelikli çoğunluğu garantiye almaya yönelik görüyorum. “

''UZUNCA BİR ZAMANDAN BERİ BAŞKA HESAPLARI VARDI''

Kürşad Zorlu’nun istifasını bildirip bildirmediğinin sorulması üzerine Dervişoğlu; şöyle konuştu:

“Kürşad Bey bizim Dışişleri Komisyonu üyemizdir. Dışişleri ile ilgili bir kanun görüşülürken Dışişleri Komisyonu üyesi olarak konuşma yapmaktan bile imtina etmiştir, hükümetin görüşlerinin hilafına bir beyanda bulunmaktan kaçarak. Ayrıca uzunca bir zamandan beri başka beklentileri ve hesapları da vardı. Siyasette beklenti de olur, hesap da olur, strateji de olur. Ama İYİ Parti’den daha fazla Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki bakanlara olan yakınlıklarıyla ya da işte onlara olan muhabbetleri ile anılırdı içimizde. Fazla şey söylesem alınacaklar. Bir diğer arkadaşımız uzunca bir zamandır grup toplantılarına böyle kesintili gelir, milletvekilleri bir araya geliriz onlara katılmaz, yani sonradan öğrenirsiniz ki Tayyip Erdoğan'la uzunca bir zamandan beri temas halinde. İstifasının zamanlamasını Sayın Erdoğan belirliyor. Ben ülkü, hedef, ideal birliği olmayan insanlarla siyaset yapılamayacağını bilirim. Dolayısıyla beni gidenlerden daha çok kalanlar ilgilendiriyor.”

"KENDİLERİNİN TAKDİRİNDE''

İstifa eden kişilerin Kurucu Genel Başkan Meral Akşener ile ilişkilendirildiğine dair iddialar hatırlatılarak, “Akşener’i partiden ihraç etmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

“Yok öyle bir şey. Ben olağanüstü kongreyle geldim, disiplin kurullarını çalıştırmamak için özen gösteriyorum, bir. İki, bu partiden giden hiç kimse benim yüzümden ayrılmadı. Benim yüzümden ayrıldığını, benim eylemlerimden ya da söylemlerimden ötürü partiden ayrıldığını iddia eden arkadaş var mı? Yok. Herhangi birisi yok. Dolayısıyla İYİ Parti hedeflerinden, ilkelerinden, kuruluş amaçlarından uzaklaştı da mı bu arkadaşlar gitti? Öyle bir durum da yok. Dolayısıyla siyasi ikbal ve istikbal arayışına söyleyecek bir şeyim yok. Bu arayış içinde olup, makas değiştiren arkadaşlara cevap vermesi gereken halktır. Ama siz bana diyorsunuz ki Kurucu Genel Başkanınız de ilgili böyle bir iddia var. Ben kurucu da olsa Genel Başkanım dediğim birini böyle kanatlar altına almaya çalışan bir kişi olarak anılmayı arzulamam. Böyle bir endişe varsa ben bunu muhtemel görmüyorum, bakın onu söylerim. Ama kamuoyunda bu beklentiyi ortadan kaldıracak bir açıklama gerekiyorsa da o kendilerinin takdirinde bir husustur.”

"AĞZIMDAN YANLIŞ ANLAŞILABİLECEK BİR ŞEYLERİN ÇIKMAMASI İÇİN İNANIN ÇOK ÇABALIYORUM''

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Akşener’in görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmamasına ve o görüşmeyle ilgili fotoğrafa ilişkin yorumu sorulan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Fotoğraf tek başına yetiyor üzerinde değerlendirme yapmaya. Şimdi siz de söylüyorsunuz ki bu birkaç yerden alınır. Elbette ki eskiden tanışan insanlar bir araya gelir. Şimdi oradaki süreçte de şöyle; ben çok yeni Genel Başkan’dım. Televizyon açık durur hepimizin odalarında. Baktım, İletişim Başkanlığı’nın bir açıklaması var. İletişim Başkanlığı, Sayın Akşener’in Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini açıkladı. Ama bu görüşme yapıldıktan sonra o görüşmeyi duyuran İletişim Başkanlığı herhangi bir açıklama yapmadı. Sayın Akşener de bir açıklama yapmadı. Kendisiyle bunu konuştuğumuzda, siyasi bir şey konuşulmadığını ama Cumhurbaşkanlığı açıklama yapmazsa, kendisinin açıklama yapmasının da yerinde olmayacağını söyledi, devlet teamülleri açısından. Bunlardan rahatsız olduğum bir şey yok. İsteyen istediğiyle görüşebilir. İsteyen yeni bir siyasi yol haritası da tanzim edebilir. Ama buna Kurucu Genel Başkan’ın karıştırılması, benim ona cevap vermemden kaynaklı bir siyasi bulanıklık ortamı yaratılmasını ben uygun bulmam. Ben sadece Genel Başkanlık görevini devralmadım İYİ Parti’de. Ayrıca ben Sayın Meral Akşener’i kongrede de yenmedim. Sayın Meral Akşener, siyaseti bıraktığını açıklayarak İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Bu aslında, bu yönüyle anılması icap eden bir şey; ama Sayın Meral Akşener’in İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla, bazı alanlarda birtakım olumsuzluklar yaşanmaya başlanmış olabilir. Kimilerinin konfor alanı bozulmuş olabilir. Ben de aslında her şeyi dikkate alarak, son derece ince düşünerek hiç kimseyi kırmadan, incitmeden bu süreci yöneterek işin içinden çıkmaya çalışıyorum. İşim çok zor, spekülasyonlarla uğraşıp ağzımdan yanlış anlaşılabilecek bir şeylerin çıkmaması için inanın çok çabalıyorum.”