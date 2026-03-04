Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye asla yeni bir İran olmayacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Biliyorum ki dünyada birçok acı ölüm var ama ufukta olanlara bakmaya çalışırken burnumuzun dibindekini kaçırmamalıyız. Pazartesi günü bir cinayet işlendi. Yer gök inlemeliydi ama kimsenin umurunda olmadı. Fatma Nur Çelik öğretmen İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü.

Milli ve manevi değerler kisvesine sığınarak okullarımızı rant şebekelerine paylaştırmakla meşgul. İstanbul'da 1450 öğrenci yalnızca 1 öğrenci düşüyor. Okul kapılarında resmi devlet görevlisi yok.

YUSUF TEKİN'E TEPKİ

Okullarımızda gerek akran zorbalığı gerekse de öğretmenlere yönelik şiddetin bir istisna olmaktan çıkıp alalade bir olaya dönüşmesi bu iktidarın en kötü karnesi oldu. Bunun Yusuf Tekin'e denk gelmesi tesadüf değildir.

''MİLLİ EĞİTİMİ KATLETTİLER''

25 senede öğretmeni, öğrenciyi, parasız eğitimi marumar ettiler. Bunlar Milli Eğitimi baştan aşağıya katlettiler. Bu bir tesadüf de değildir. Cumhuriyet ve Türk milli kimliğine karşı olan kimilerini bu sahada yarattıkları yıkımla eyleme geçirdiler.

(ABD ve İsrail'in İran ile gerilimi) Bugün İsrail Haşhaşilere, Trump ise Roma’nın deli imparatorlarına özeniyor.

Ne kadar uzarsa uzasın, eşkıyanın sonu hep aynı olacaktır.

"PKK İLE MUHATAP OLMA, İSRAİL'İ MUHATAP ALMAKTIR"

PKK ile muhatap olmak İmralı canisi ile iş tutmak İsrail ile iş tutmanın ta kendisidir.

''TÜRKİYE ASLA YENİ BİR İRAN OLMAYACAK''

Türkiye bir sonraki 'İran' değildir. Ama Netanyahu Türkiye'yi bir sonraki İran olarak konumlandırılmak istenmektedir. Türkiye gerçek vatanseverler tarafından yönetilirse yeni bir İran asla olmayacaktır.

TANJU ÖZCAN'IN TUTUKLANMASI: ''BÖYLE Mİ TAHKİM EDECEKSİNİZ İÇ CEPHEYİ?''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı tutukladılar. Dünya kadar siyasetçi, belediye başkanı içeridedir. Böyle mi kuracaksınız Terörsüz Türkiye’yi? Böyle mi tahkim edeceksiniz iç cepheyi?''