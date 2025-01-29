Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edeği açıklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak Perşembe saat 13.00'te Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyarette bulunacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak günü "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.
Etiketler: #Müsavat Dervişoğlu #Ümit Özdağ
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