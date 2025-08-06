Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Demir için bugün Samsun Büyük Camii’nde ikindide tören düzenlendi. Peki, Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir kaç yaşında, nereli? Mustafa Demir neden öldü?

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde çalıştı; Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

MUSTAFA DEMİR'İN HAYATI VE KARİYERİ

Demir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclise girerek, 22. Dönem'de Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçilerek Meclise girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına tekrar seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükûmeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi.[3] Bir gün sonra yeni görevini Faruk Nafız Özak'tan devraldı. Böylece Samsun 12 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan çıkarmış oldu.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 6 Ağustos 2025 tarihinde öldü.