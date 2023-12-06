Mustafa Denizli’nin kızı CHP’den aday adayı oldu

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, CHP Urla’dan belediye başkan aday adayı oldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:55
Mustafa Denizli’nin kızı CHP’den aday adayı oldu
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2024’te yapılacak yerel seçim öncesi İzmir’in Urla ilçesinde aday patlaması yaşandı. Sadece CHP’den 47 kişinin başvurduğu Urla için Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli’nin de kızı Lâl Denizli de aday adayı oldu. 2020 yılında CHP İstanbul İl Gençlik Kolları’nda görev alan 31 yaşındaki Lâl Denizli başvuru belgesini CHP ilçe örgütüne dün teslim etti.

KAYYUM YÖNETİYOR

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin iktidar olduğu, daha sonra eski belediye başkanı Burak Oğuz’un FETÖ operasyonu sonucu görevden el çektirilmesinin ardından Urla Belediye Başkanlığı'nın yönetimi kayyum devraldı.


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