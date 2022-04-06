Mustafa Destici: Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:42

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Akaryakıt fiyatları elbette dünyada petrol fiyatlarının artması ile dengeli bir şey lakin, bunun neredeyse dörtte birinden fazlası ÖTV ve KDV, bunların kaldırılması ile vatandaşlar rahatlatılmalı. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanımız da bazı ürünler ile ilgili vergi oranlarında düşüşleri açıkladı. Akaryakıt zammı, sadece araçlarda kullandığımız ile sınırlı kalmıyor, her şeyi etkilediği için bu domatesin de servis araçlarının fiyatını etkiliyor. Bütün ürünlerde fiyat artışına neden oluyor. Bunun için akaryakıtın üstüne konan ÖTV ve KDV’nin mümkünse toptan kaldırılmasını, mülkün değilse de çiftçimizin, nakliyecilerimizin kullandığı yakıttan kaldırılmasını teklif ediyor, bunun böyle olması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

"ENFLASYONU YÜKSELTİYOR"

Destici, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları için ise "Açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda akaryakıt fiyatlarının enflasyonu yükseltmeye büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bayramdan sonra mayıs ayı ile birlikte enflasyonun iniş trendine evrileceğini görmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Destici, asgari ücretle ilgili de "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli. Diyelim ki yüzde 50 zam yapıldı, bugün enflasyon yüzde 60’ın üzerinde açıklandı, temmuz ayına gelindiğinde bu halen yüzde 60 ise oradaki 10 puanlık fark asgari ücrete verilmeli. Vatandaşımızı ezdirmememiz lazım" diye konuştu.

'ADAYLIK' İDDİASI

Destici, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile ilgili soru üzerine, "Bizim adayımız belli, bizim dışımızdakiler kimi aday yapar, kimi destekler bu onların bileceği iştir. Bizim tavrımız net. Millet İttifakı cephesi ortak bir aday seçmekte bence çok zorlanacaklar. Büyük olasılıkla bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar, farklı adaylar ile seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta ‘ben cumhurbaşkanı adayı değilim’ diyenlerin bile zamanı geldiğinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadesini kullandı.