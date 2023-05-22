Mustafa Destici'den 'saat 17.00' açıklaması: 'Sinan Oğan Erdoğan'a desteğini açıklayacak'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:55

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:45

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda son viraja girildi. 28 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Öte yandan ATA İttifakı’nın bileşenlerinin de tutumları ikinci turun sonucunu etkileyecek. İkinci turun kilit ismi ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Sinan Oğan’ın hangi ittifaktan yana tutum sergileyeceği merak ediliyor.

"MADDELER KONUSUNDA İKNA OLMUŞ GİBİ"

Siyaset gündemi Oğan'ın açıklamasını beklerken; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın bu süreçte müstakil davrandığını kaydeden Destici, "Cumhurbaşkanımız ile görüşme yaptı. Aynı camianın insanlarıyız. Geldiğimiz noktada öne 4 maddeyi öne sürdüler. Ben bu öne sürdüğünüz maddeleri zaten Millet İttifakı yapıyor, dedim. Oğan maddeler konusunda ikna olmuş gibi gözüküyor. Oğan'ın 4 maddesinin aksine hareket eden 7'li masadır. Geriye sığınmacılar kalıyor" dedi.

"ERDOĞAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLAYACAK"

Oğan'ın tercihini Cumhur'dan yana kullanacağını iddia eden Destici, şöyle konuştu:

"Sinan Bey'in açıklaması olumlu olacak. Yani bir kere kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyecek, böyle bir şey yok. Ama kuvvetle muhtemel bir sürpriz olmazsa Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini saat 17'de açıklayacak. Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan'a nötr kalması konusunda tavsiyelerde bulunduğu söyleniyor. Oğan'ın Erdoğan ile görüştükten sonra bu kararı aldığını bana söylediler. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ümit Özdağ ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme belirleyici olacak."