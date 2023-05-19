Mustafa Ekmekçi'yi unutmadık

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:00

Yıllarca gazetelerde muhabirlik yapan Ekmekçi; Vatan, Ulus, Öncü ve Milliyet gibi gazetelerde çalıştı. Ardından Sadun Aren ve Behice Boran ile birlikte 1969 yılında “Tüm” adlı gazeteyi çıkarttı. Bu süreçten sonra Yeni Ortam ve gazetemiz Cumhuriyet’te “Ankara Notları” adlı köşesinden okurlarımıza seslendi.

Ekmekçi 1964 ve 1974 yıllarında “Türk Dil Kurumu Gazetecilik Ödülü”ne değer görüldü. 12 Mart sonrasında gazetemizdeki yazılarını “Gün Ola” adlı iki ciltlik bir eserde topladı. Özellikle Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla da hafızalarda yer edinen Ekmekçi’yi 21 Mayıs’ta Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında, saat 12.00’de aile dostlarıyla anacağız.



