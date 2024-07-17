Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması: 'Elli yıllık siyasi hayatımda böylesine bir kahpelikle karşılaşmadım'
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.
Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.
Gece saatlerinde bir açıklama yapan Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.
SARIGÜL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA: 'TAM BİR ALÇAKLIK'
Son olarak Sarıgül'den konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.
X hesabından bir video paylaşan Sarıgül, "Elli yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelikle böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekten mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki, vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde 100 yenecek" ifadelerini kullandı.
Tam bir ALÇAKLIK pic.twitter.com/8IwyL6SMfb— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 17, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı
- TBB avukata ruhsatını vermedi