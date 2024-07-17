Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması: 'Elli yıllık siyasi hayatımda böylesine bir kahpelikle karşılaşmadım'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:21

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:22

Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Gece saatlerinde bir açıklama yapan Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

SARIGÜL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA: 'TAM BİR ALÇAKLIK'

Son olarak Sarıgül'den konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

X hesabından bir video paylaşan Sarıgül, "Elli yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelikle böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekten mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki, vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde 100 yenecek" ifadelerini kullandı.