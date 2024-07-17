Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması: 'Montaj, şantaj, tehdit içerikli'
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.
Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.
"İNCELEME RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"
Sarıgül'ün açıklaması şöyle:
"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."
Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 16, 2024
Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde…
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