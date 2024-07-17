Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması: 'Montaj, şantaj, tehdit içerikli'

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:40
Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması: 'Montaj, şantaj, tehdit içerikli'
Abone Ol google-news

Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. 

Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

"İNCELEME RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."


Mustafa Sarıgül haberleri

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül de 'ışık' eylemine katıldı: Ampulleri sökün

Mustafa Sarıgül de 'ışık' eylemine katıldı: Ampulleri sökün
Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı

Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı
Mustafa Sarıgül'den ‘Naci Görür’ önerisi

Mustafa Sarıgül'den ‘Naci Görür’ önerisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler