Mustafa Şentop: Türkiye, sıcak paracılar için cazip bir ülke olmaktan çıktı

18 Eylül 2022 Pazar, 23:13

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Endüstriyel Fuarı’nın açılışına katıldı.

Dolar ve Euro kurundaki yükselişin 'piyasa oyuncularının paniğinden kaynaklandığını' öne süren Şentop, "Sıcak paracılar da paralarını Türk Lirasına çevirip yüksek faize yatırıyorlar. Sonra vade sonunda paralarını yeniden düşük kurdan dövize çevirerek ülkemizden çekip gidiyorlar. Böylece hem faizden hem dövizden para kazanarak bizi sömürüyorlar. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orta gelir seviyesinden çıkmasını sağlayacak yeni kararları açıkladı. Böylece Türkiye artık sıcak paracılar için cazip bir ülke olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Şentop, Türkiye’nin üretim ve ihracat konusunda giderek merkez ülke konumuna geldiğini belirtti. Türkiye’nin 2002 yılında 35 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat yapan bir ülke olduğunu söyleyen Şentop, şöyle konuştu:

Toplam dış ticaret hacmimiz 85 milyar dolardı. Geçen yıl ihracatımız 225 milyar dolar, ithalatımız da 271 milyar dolar oldu. 2021 yılında dış ticaret hacmimiz 496 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılının tam altı katı bir ekonomik kapasiteye erişmişiz. Bu arada nüfusumuz da yüzde 40 arttı.





Buna rağmen biz yerimizde saymadık ve büyük bir gelişim gösterdik. Bu yıl da olumlu seyrimizi devam ettiriyoruz. Ülkemizin olumlu seyrini artırarak devam etmesi için geçen yılın aralık ayında ekonomimizde köklü bir değişime gidildi. Türkiye ekonomisinin üretim ayağını güçlendirmek için tarihi kararlar alındı.

“TÜRKİYE ARTIK SICAK PARACILAR İÇİN CAZİP BİR ÜLKE OLMAKTAN ÇIKTI”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bu kararlar başlangıçta döviz kurlarında dalgalanmaya yol açtı. Piyasa oyuncularının paniğinden kaynaklanan bu dalgalanma sebebiyle kurlar yüksek seviyelere fırladı. Fakat süreç zamanla kontrol altına alındı ve belirsizlik büyük ölçüde giderildi.





Dış kaynak ihtiyacı duyan, sisteminde yoğun şekilde sıcak para bulunan ekonomiler çok kırılgan oluyor. Başka ülkelerin merkez bankalarının aldıkları kararlar sizin ülkenizdeki sıcak parayı harekete geçirebiliyor. Kuru dengede tutmak için siz de faiz oranlarınızı yükseltmek zorunda kalıyorsunuz.





Sıcak paracılar da paralarını Türk lirasına çevirip yüksek faize yatırıyorlar. Sonra vade sonunda paralarını yeniden düşük kurdan dövize çevirerek ülkemizden çekip gidiyorlar. Böylece hem faizden hem dövizden para kazanarak bizi sömürüyorlar. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin orta gelir seviyesinden çıkmasını sağlayacak yeni kararları açıkladı.





Böylece Türkiye artık sıcak paracılar için cazip bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye, yönünü yatırım, istihdam, üretime döndü. Dünyanın bugün geldiği yer itibarıyla ekonomimizde yaptığımız düzenlemelerin son derece isabetli olduğu yakın zamanda daha iyi anlaşılacaktır.

“KENDİMİZİ FARKLI KRİZ SENARYOLARINA GÖRE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ”

TBMM Başkanı Şentop, Türk sanayicisinin son 20 yıllık dönemde sağlanan ekonomik istikrar ve büyümeyle birlikte güven içinde üretim ve ihracat yaptığına dikkat çekti.

Ancak dünya genelinde son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzlukların etkilerinin görüldüğünü ifade eden Şentop, şunları söyledi;

20 yıl önce ülkemiz, daha ziyade iç siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak yüksek enflasyona bağlı lokal ekonomik krizler yaşarken bugün dünyada hızla artan; enerji, tarım, gıda ve emtia fiyatları, siyasi kamplaşma ve tedarik zincirinde meydana gelen sorunların etkisiyle yüksek enflasyon riskine maruz kalmıştır.





Bugün dünyanın gündeminde, gelişmiş ülkelerde yaşanan yüzde 300, yüzde 400’lere varan yüksek enflasyon, Avrupa’nın gelecek kışı donarak geçireceği konuşulmaktadır. Avrupa ve Amerika’da artan; enerji, tarım, gıda ve emtia fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir.





Dünya Bankası ve yatırım bankalarının temel öngörüsü dünya ekonomisinin geçmiş yıllardaki büyüme rakamlarının çok altında kalması ve hatta küçülme yaşanabileceği yönündedir. Devletimiz; siz sanayicilerimizin ve halkımızın, dünya genelini kasıp kavuran enerji krizi başta olmak üzere sair menfi ekonomik gelişmelerden etkilenmemesi için elinden geleni yapmakta, özellikle enerji fiyatlarını dengede tutabilmek için yüksek sübvanse uygulamaktadır.





Devletimizin bütün bu desteğine rağmen dünyadaki gelişmelerin giderek daha da zorlaşacağını hesap etmek ve kendimizi farklı kriz senaryolarına göre hazırlamak zorundayız. Hep verilen bir örnek vardır; yumurtaların hepsini tek sepetin içine koymamak gerekir. Sizlerin de basiretli tacirler olarak gerekli tedbirleri aldığınızı ve farklı alternatif planlar hazırladığınızı biliyorum.

“KABULLENMEK ZORUNDA KALACAKLAR”

Mustafa Şentop, “Türkiye’nin kabuğunu kırarak hem ekonomik hem de askeri açıdan giderek güçlenmesi elbette ülkemize yönelik tarihi husumeti olan ülkeleri yeniden birbirlerine yakınlaştırmıştır” diyerek, şöyle devam etti: