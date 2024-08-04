Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçmesine karşın verilen sözlerin tutulmaması, kira desteğinin kesilmesi ve rezerv alan uygulaması ile mağdur edilen Hatay’da barınma hakkı mitingi düzenlendi. Barınma Hakkı Platformu tarafından düzenlenen eylemde yurttaşlar mitingin yapılacağı Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu önüne yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında, “Yitirdiğimiz sevdiklerimizi bir daha göremeyeceğiz ama bundan sonra tek bir canımızı dahi sizin gözü dönmüş rantçı siyasetinize kurban vermeyeceğiz” dendi.

‘YASAYI İPTAL EDİN’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler Hatay’ın gerçek sahipleri buradayız. Rezerv alan yasası ile memleketimizi yağmalamanıza izin vermeyeceğiz. Riskli Alan Yasası ile şehrimizin kalbini elimizden almanıza izin vermeyeceğiz. Yağma yasasına, barınma hakkının gaspına, talana dur demek için buradayız. İktidar sorumludur ve sorumluluğu üzerine almalıdır. Taleplerimiz açık ve net; müşteri değil depremzedeyiz, kalıcı konutlarımızı bedelsiz istiyoruz! Tadilatı yapılmış hasarsız ve az hasarlı, güçlendirmesi yapılmış orta hasarlı evlerimizin yıkılmasına izin vermiyoruz! Yetersiz kira yardımının artırılmasını ve devam ettirilmesini istiyoruz! Belirsizlikleriyle kentimizi rant ve talana açması kaygısı taşıdığımız rezerv alan yasasının iptalini, yeniden inşanın şeffaf ve bilimsel temellere dayandırılmasını istiyoruz.”