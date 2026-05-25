'Mutlak butlan' davasının avukatı, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Lütfü Savaş'ın avukatı ve 38'inci kurultaya yönelik 'mutlak butlan' davasını Savaş'a vekaleten açan isim olan Avukat Onur Yusuf Üreğen, bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Üreğen, ziyaretin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin genel başkanını ziyaret geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün partimizin teslimini hallettik icra kanalıyla. Kendisine süreçle ilgili bilgilendirmeler, bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritasını konuştuk. Üzerimize düşen ne varsa başkanımıza bunları iletmeye çalıştık. Bu kadar."

"ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Üreğen, "Genel Merkez’de yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik" dedi.