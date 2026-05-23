'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'ye 'kurultay' operasyonu: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “delegelerin iradesine müdahale” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada bugün 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlerin arasında CHP Kilis İl Başkanı ve CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförünün de olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklama istemiyle, 2 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN 13 İSİM

Son olarak, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin kimliği de belli oldu.

İşte gözaltına alınan 13 kişi:

Gülhan AYDIN

Sadi KARAYALÇIN

Melda TANIŞMAN TUTAN

Hayati KAYA

Suat DÜLGER

Kalender ÖZDEMİR

Özkan DENİZ

İbrahim ŞAHİN

Umut SAPAN (CHP Kilis İl Başkanı)

Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN

Metin KAYA

Gaffar ÇİÇEK (Veli Ağbaba'nın şoförü)

Ayça AKPEK ŞENAY

2 KİŞİYE EV HAPSİ, 11 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya, ev hapsi ile adli kontrol, diğer isimler ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.