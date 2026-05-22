Mutlak butlan protestosu: CHP'den İstanbul'da eş zamanlı yürüyüş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal eden "mutlak butlan" kararına karşı İstanbul’da kitlesel protestolar başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısıyla harekete geçen binlerce yurttaş, şehrin dört bir yanında yürüyüşe başladı.

Emek Partisi, SOL Parti, TİP, TÖP, EHP, UMUTSEN, HKP, SHP ve çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütleri yürüyüşe destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de Haznedar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara bir konuşma yapacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Çelik, "Mesele CHP meselesi değildir; mesele, demokrasi meselesidir, adalet meselesidir, anayasal düzen meselesidir" dedi.

Çelik ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinde yürüyüş düzenleneceğini, kendisinin de Haznedar Meydanı’ndan Bakırköy Özgürlük Meydanı’na düzenlenecek olan yürüyüşe katılacağını açıkladı.