Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutlak butlan protestosu: CHP'den İstanbul'da eş zamanlı yürüyüş

Mutlak butlan protestosu: CHP'den İstanbul'da eş zamanlı yürüyüş

22.05.2026 19:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mutlak butlan protestosu: CHP'den İstanbul'da eş zamanlı yürüyüş

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal eden "mutlak butlan" kararına karşı İstanbul’da kitlesel protestolar başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısıyla harekete geçen binlerce yurttaş, şehrin dört bir yanında yürüyüşe başladı.

Image

Emek Partisi, SOL Parti, TİP, TÖP, EHP, UMUTSEN, HKP, SHP ve çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütleri yürüyüşe destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de Haznedar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara bir konuşma yapacağı öğrenildi. 

Image

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'un 39 ilçesinde yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.

Çelik, "Mesele CHP meselesi değildir; mesele, demokrasi meselesidir, adalet meselesidir, anayasal düzen meselesidir" dedi.

Çelik ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinde yürüyüş düzenleneceğini, kendisinin de Haznedar Meydanı’ndan Bakırköy Özgürlük Meydanı’na düzenlenecek olan yürüyüşe katılacağını açıkladı.

İlgili Konular: #CHP #yürüyüş #Protesto

İlgili Haberler

Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen: 'Karar siyasidir, mutlak butlan kararı böyle oluşmaz'
Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen: 'Karar siyasidir, mutlak butlan kararı böyle oluşmaz' Yeni Yol Grup Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptalini “Bu sürecin tamamı siyasidir, karar siyasidir. Mutlak butlan kararı böyle oluşmaz. Karar, olağan bir yargı işleyişi ile ortaya çıkmamıştır. Buna rağmen hukuk usulü açısından da sorunludur. Mutlak butlan iddiası doğrudan hukuk mahkemeleri eliyle yapılacak bir işlem değildir. O yüzden bunu doğru bulmuyoruz” şeklinde değerlendirdi.
CHP başvuru yapmıştı... Gözler YSK'de: 'Mutlak butlan' kararı ne olacak?
CHP başvuru yapmıştı... Gözler YSK'de: 'Mutlak butlan' kararı ne olacak? Son dakika haberi... CHP, Yargıtay'ın ardından YSK'ye de "mutlak butlan" kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. YSK, CHP'nin istinafın mutlak butlan kararına ilişkin başvurusunu saat 17.30 itibarıyla görüşmeye başladı. YSK'den çıkacak karar bekleniyor.
Son Dakika... 'Mutlak butlan' itirazı: YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti
Son Dakika... 'Mutlak butlan' itirazı: YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti CHP, Yargıtay'ın ardından YSK'ye de "mutlak butlan" kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.