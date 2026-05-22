Son Dakika... 'Mutlak butlan' itirazı: YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti

22.05.2026 19:34:00
Haber Merkezi
CHP, Yargıtay'ın ardından YSK'ye de "mutlak butlan" kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, YSK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruda, kararın "madden ve hukuken uygulanamaz" olduğu ifade edilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi.

YSK'DEN RET GELDİ

YSK, CHP yönetiminin partiye yönelik “mutlak butlan” ve görev devri kararına ilişkin itirazı üzerine bugün toplandı.

Kararı değerlendiren YSK, CHP'nin başvurusunu reddetti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP’nin, istinaf kararına ilişkin taleplerinin reddine karar verdiklerini belirterek, “Ayrıca, BAM’dan gönderilen mutlak butlan kararının, hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuzda görev ve yetki bulunmadığından, yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara ilişkin Yargıtay'a ve YSK'ye itiraz başvurusu yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine ilişkin kararın ardından dün yaptığı açıklamada, "Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz" demişti.

