Mutlak butlan sonrası dikkat çeken anket: Özel'in olası partisi birinci

26.05.2026 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Net-Ar'ın anketine göre Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde mevcut siyasi dengelerde önemli değişiklikler yaşanabileceği ortaya çıktı. Şirket, Özel'in kuracağı yeni partinin oyunun yüzde 32,4 olduğunu açıkladı.
Net-Ar Araştırma Şirketi’nin 26 ilde 4 bin 900 kişiyle gerçekleştirdiği CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) çalışmasının sonuçları dikkat çekti.

Araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde mevcut siyasi dengelerde önemli değişiklikler yaşanabileceği ortaya çıktı.

Ankette, CHP seçmeninin büyük bölümünün yeni oluşuma yöneldiği görülürken, CHP’nin oy oranında ciddi bir düşüş yaşanacağı değerlendirildi. Araştırmanın hata payının ise ±%1 olduğu belirtildi.

İşte o anketin sonuçları

