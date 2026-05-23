'Mutlak butlan' TBMM'yi karıştırdı: Özgür Özel'in sıfatı değişti, iki 'Genel Başkan' oldu

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme 'mutlak butlan' kararı verdi.
Bugün ise mahkeme yazısıyla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni 'CHP Genel Başkanı' olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
TBMM'nin internet sitesinde de Özgür Özel'in 'CHP Genel Başkanı' olan sıfatı 'CHP Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
ÖZ GEÇMİŞ BÖLÜMÜNDE 'GENEL BAŞKAN' UNVANI DURUYOR
Öte yandan 18:30 itibari ile Özgür Özel'in TBMM sitesinde yer alan öz geçmişinde ise 'Genel Başkan' unvanının durduğu görüldü.
KILIÇDAROĞLU 27 DÖNEM MİLLETVEKİLİ
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM sitesinde, "27. Dönem İzmir Milletvekili" sıfatı ile yer alıyor.
Kılıçdaroğlu'nun öz geçmişinde ise "CHP Genel Başkanı" olduğu yazıyor.