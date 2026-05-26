Mutlak butlana karşı ilk miting İzmir'de: Özgür Özel yurttaşlara seslenecek

26.05.2026 09:12:00
Yusuf Körükmez
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda mutlak butlana karşı ilk mitingini yapacak. Meydanın etrafı polis bariyerleriyle kapatırken geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği kararın ardından genel merkezin de polis zoruyla tahliye edilmesi sonrasında "Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk mitingini İzmir’de yapacak.

YURTTAŞLARA SESLENECEK

Özel, saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında yurttaşlara seslenecek. 

CUMHURİYET MEYDANI’NIN ÜÇ TARAFI POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI

Meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle sadece çelenk sunumu ve basın açıklamasına izin verildiği öğrenilirken Cumhuriyet Meydanı’nın üç tarafı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Özel, İzmir mitinginin ardından memleketi Manisa’ya geçerek saat 17.00’de CHP Manisa İl Başkanlığı önünde Manisalı hemşerilerine seslenecek. Özgür Özel’in bayramı da Manisa’da geçireceği öğrenildi.

