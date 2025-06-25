Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personelinin, yanında bulunan tabancayı kafasına dayamasının ardından tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. Olayın ardından yurttaşlar Muzaffer Bıyık'ın yaşamını araştırmaya başladı. Peki, Muzaffer Bıyık kimdir? Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kaç yaşında, nereli?

MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi.

2009 – 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

31 mart 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıkarak Darıca Belediye Başkanlığı görevine başladı.

MUZAFFER BIYIK'IN ÖZEL HAYATI...

Muzaffer Bıyık evli ve 3 çocuk babasıdır.