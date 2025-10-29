MYK ve PM sonrası DEM Parti'den Genel Merkez'de 'süreç' toplantısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 13:20:00
ANKA
DEM Parti Eş Genel Başkanları ve parti milletvekilleri "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek için Genel Merkezde toplandı.

"SÜREÇ" TOPLANTISI

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından, süreçle ilgili toplantı yapılıyor.

