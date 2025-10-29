MYK ve PM sonrası DEM Parti'den Genel Merkez'de 'süreç' toplantısı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin milletvekilleri "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla Genel Merkez'de toplandı.

"SÜREÇ" TOPLANTISI

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından, süreçle ilgili toplantı yapılıyor.

