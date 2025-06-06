Nagehan Alçı'dan Özgür Özel'e eleştiri: 'Ateşle oynuyor' dedi, yaşananların nedenine değinmedi

İBB başta olmak üzere CHP'li belediyeleri hedef alan yargı operasyonlarının son halkası olarak 3 Haziran Salı günü yapılan tutuklamaların ardından beş CHP'li belediye başkanı daha cezaevine gönderildi. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu CHP'li belediye başkanı sayısı 11'e çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Nagehan Alçı ise operasyonlar karşısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı tavrı eleştirdi. Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarında "Sayın Özel’in kuşatılmışlık duygusunu anlamakla birlikte giderek sertleşen üslubu ve açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve yanlış buluyorum" dedi.

"ÖZEL ATEŞLE OYNUYOR"

Özel'in “5 milyon kişi gerektiğinde dönmemek üzere gelirse o sandık gelir” açıklamasının "Türkiye’ye iyi gelmeyen bir çıkış" olduğunu öne süren Alçı, CHP Genel Başkanı'nı "Ateşle oynadığını fark etmesi ve kökten bir strateji değişikliğine gitmesi gerekir" diyerek uyardı.

"SEÇMEN 'YENİDEN NORMALLEŞME' DİYOR"

Alçı, paylaşımlarının devamında "Türkiye’nin mevcut düzenini analiz etmeden fevri ve duygusal çıkışlar yapmak sokağa çıkma cesareti gösteren belli sayıda seçmene iyi gelebilir ama ya siyasi görüşü ne olursa olsun sadece barış ve huzur içinde yaşamak isteyen milyonlar ne düşünüyor?" diyerek Metropoll Araştırma'nın konuyla ilgili yaptığı "Yeniden normalleşme" anketini hatırlattı.

8-22 Mayıs tarihleri arasında 2717 kişiye “Erdoğan ile Özel’in yeniden görüşerek siyasetteki gerginliği düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” diye sorularak yapılan ankette, katılımcılarının yüzde 69,9’unun ‘evet’ dediğini. AKP seçmeninin yüzde 69,5’unun, CHP seçmeninin yüzde 66,5’inin, MHP seçmeninin yüzde 86,4’ünün, DEM seçmeninin yüzde 76’1’inin "yeniden normalleşme" istediğini belirten Alçı, "Umarım Özgür Bey bayram tatilini yeni bir dil ve strateji bulmak için kullanır ve bizi şaşırtır…" dedi.



