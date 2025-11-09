Nagehan Alçı ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: 'AK Parti'nin avukatlığını yapıyorum'

İktidara yakın TGRT televizyonunda yayınlanan "Medya" Kritik programı, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı ve Fuat Uğur arasında yaşanan gerilime sahne oldu.
Programda, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak Gürsel Tekin'in parti yönetimini hedef alan iddialarının konuşulduğu sırada Nagehan Alçı, Fuat Uğur'a “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” sözleriyle Fuat tepki gösterdi.
Uğur ise, “Sen de İmamoğlu’nun ve Özgür Özel’in avukatı olacaksan buyur savun” ifadeleriyle karşılık verdi.
Tartışmanın devamında Alçı ise Uğur'a “Ben AK Parti’nin avukatlığını yapıyorum” karşılığını verdi.