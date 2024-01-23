Narenciye üreticilerinin sorunları Meclis gündeminde

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:26

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla'daki narenciye üreticilerinin karşılaştığı zorluklar ve sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Muğla'nın portakal üretiminin yüzde 16'sını, limon üretimini yüzde 8'ini, greyfurt üretiminin de yüzde 3'ünü gerçekleştiren önemli bir narenciye üreticisi olduğunu vurgulayan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

“BARİ AĞACINI YÜKÜNDEN KURTARAYIM”

Özcan, "Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimizde narenciye üretimi önemli bir gelir kaynağıdır. 2023 yılında üreticimiz portakal, mandalina ve greyfurtu maliyetinin altında satmak zorunda kalmıştır. Limon ise üreticimizin elinde kalmıştır. Tüccarların limon üreticisinden limonu “bari ağacın yükünden kurtarayım” diyerek ücretsiz almaya çalıştığı bölgede konuşulmaktadır. Ülkemizde narenciye dalında çürümeye, narenciyeden geçimini sağlayan çiftçilerimiz de çaresizliğe terk ediliyor. Maliyetlerin altında seyreden üretici satış fiyatları narenciye sektörünü daha da krize sürüklüyor. Hükümet narenciye sektöründe üreticisinden ihracatçısına kadar doğru ve etkin politikalar yürütmediği için sektör zor durumda kalıyor. Türkiye'nin önemli tarım sektörlerinden birisi olan narenciyeye devlet desteği verilmeli, Tarım Kanunu’nun gerekleri yerine getirilerek devlet yerli tarıma ve üreticiye sahip çıkmalıdır" diye konuştu.

“İKTİDAR ÜLKEMİZİN TARIMINA 2 TRİLYON 648 MİLYAR LİRA BORÇLU”

Tarıma yeterli destek verilmediğini vurgulayan Özcan, “2006 yılında AKP’nin kendi çıkardığı Tarım Kanunu’na bile uyulmuyor. Bu kanuna göre, tarım desteklemeleri en az Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1’i olmak zorunda. Ancak çiftçimiz bundan daha az destek alıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu yana tarıma, 2023 yılı fiyatlarıyla 2 trilyon 648 milyar lira daha az destekleme yapılmıştır. Bu rakam iktidarın ülkemizin tarımına olan borcudur. 2023 yılında çiftçimiz devletten 16.1 milyar lira mazot desteği almıştır. Çiftçilerimizin 1 yılda tarımsal amaçla kullandığı mazot ise yaklaşık 3 milyar litredir. Çiftçilerimiz bu mazotu kullanırken devlete 46 milyar lira vergi ödemektedir. İktidar çiftçiye ÖTV’siz mazot vermek için hala neyi bekliyor?” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN'DAN BAKAN YUMAKLI'YA 4 SORU

Muğla Milletvekili Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması için şu soruları yöneltti;