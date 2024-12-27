Nasuh Mahruki’nin davası ertelendi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama açıklamasını eleştiren iki ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gürbüz, eski İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, Halkın Kurtuluşu Partisi yöneticilerinin hazır bulunduğu duruşmada yurttaşlar da Mahruki’ye destek olmak için salon önünde toplandı.

Savunmasında Türk halkı ile arasındaki özel bağa değinen Mahruki, “Halkıma hiçbir zaman yalan söylemedim. Bu suçlamayı hakaret kabul ediyorum” dedi. Mahruki, “Temel amacım elektronik oylamanın güvenli bir sistem olmadığını anlatmak” ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanık ve müdafine ek savunma için süre verilmesine ve konusunda beyanları doğrultusunda gelecek celseye kadar süre verilmesine ve dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi. İkinci duruşma 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.30’da 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Mahruki, “Hakkımda da işlem yapılan TCK 217/A maddesi, ifade özgürlüğünü hedef almakta. Oysa ifade özgürlüğü anayasa tarafından güvence altında. Bir an önce bu dosyanın kapanmasını ve benim yaşadığım bu süreç sonrası bu yasayla ilgili yanlıştan dönülmesini diliyorum. Yasanın bu haliyle durması ve yoruma açık olması büyük bir sorun” dedi.

Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik, “Mahruki’ye atfedilen suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı ortada. 2 celse içerisinde bu davanın beraatla sonuçlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘İKTİDARIN CADI AVI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise şunları söyledi: “AKP iktidarı döneminde yargı bir güvence değil korku aracına döndü. Muhalifleri susturma, sindirme, korkutma amacıyla kullanılıyor. Oysaki bizi böyle susturamazlar, korkutamazlar, sindiremezler. Nasuh Mahruki, depremde yüzlerce kişinin kurtarılmasını sağlayan, yurtseverliği ve Atatürk’e olan bağlılığı ile bilinen bir kişidir. İktidar, cadı avı başlattı. Kadın katilleri elini kolunu sallayarak aramızda dolaşırken, bazı yurtsever insanlar içeride. Bu düzen böyle gitmez. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü kuracağımız günlere az kaldı.”