NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan yaklaşık 130 TKP’linin gözaltı süreleri uzatıldı: 8 avukat serbest bırakıldı

NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan yaklaşık 130 TKP’li yurttaşın gözaltı süreleri uzatılırken; TİP, Devrim Partisi, EHP, EMEP, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri üyesi 73 yurtaşın ise emniyet ifadelerine başlanmadı. Farklı partili 8 avukatın ise adliyeye sevk edilmeden serbest bırakılması kararlaştırıldı.

36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da eylam yasağına karşın sol-sosyalist gruplar NATO karşıtı eylemler gerçekleştirdi. Bu kapsamda TKP, 5 Temmuz’da yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde 139 TKP’li yurttaş gözaltına alındı, 5 kişi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. TİP, EMEP, Devrim Partisi, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Halkevleri üyesi yurttaşlar da önceki gün Kurutuluş Parkı’nda, bu eyleme eşzamanlı olarak Devrim Partisi, Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyesi yurttaşlar da Dikmen’de eylem planladı. Ancak polis buradaki eylemlere de sert müdahalede bulundu ve toplamda 73 yurttaş gözaltına alındı.

TKP’Lİ YURTTAŞLARIN GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

TKP’li yurttaşların emniyetteki ifadelerine dün gece başlandı ve bugün tamamlandı. Edinilen bilgilere göre; TKP’li yurttaşların gözaltı süreci 1 gün uzatıldı. Kurtuluş Parkı ve Dikmen’deki eylemde gözaltına alınan yurttaşların ise emniyet ifadelerine daha başlanmadı.

8 AVUKAT SERBEST

Bununla birlikte; gözaltına alınan 3 TKP’li, 3 Halkevli, 1 Devrim Partili ve 1 TİP’li olmak üzere toplam 8 avukatın ise emniyetteki ifadelerinin ardından talimat ikmaliyle adliyeye sevk edilmeden serbest bırakılması kararlaştırıldı.

9 HKP'Lİ SERBEST BIRAKILDI, 4 HKP'Lİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

HKP’li 13 eylemci de 5 Temmuz’da düzenledikleri eylemde gözaltına alınmıştı. Söz konusu yurttaşların da adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 9 HKP'li yurttaşın serbest bırakılmasına, 4 HKP'li yurttaşın ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.