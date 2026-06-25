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NATO’ya kalkan oldular: İşte engellenen siteler ve hesaplar

NATO’ya kalkan oldular: İşte engellenen siteler ve hesaplar

25.06.2026 21:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO’ya kalkan oldular: İşte engellenen siteler ve hesaplar

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi 'önlemler' dijitale de sıçradı. 'Engelliweb' engellenen sosyal medya hesapları, haberler ve web sitelerini paylaştı.
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Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36'ncısı düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, yüzlerce kişi gözaltına alındı, şehirde etkinliklere yasak geldi.

Tüm bunlarla beraber, 'önlemler' dijitale de sıçradı.

'Engelliweb'in aktardığına göre, NATO zirvesi öncesi 'milli güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle bir dizi web sitesi ve habere yasak geldi.

İşte 'yasaklı' olanlar:

18 Haziran'da NATO Defol Kampanya Platformu'nun web sitesi ve NATO'ya Hayır imza kampanyasının web sitesi, 20 Haziran'da soL Haber'in zirve hazırlıklarına ilişkin sosyal medya tepkilerini konu alan haberi ve 25 Haziran'da NATO Defol Kampanya Platformu'nun X Hesabı'na engel getirildi. 

İlgili Konular: #NATO #engelleme