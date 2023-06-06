Nazilli Belediyespor’u satmak isteyen AKP’li başkana tepki

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:46

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:46

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor’u satışa çıkarma girişimlerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’den çok sert tepki gösterdi. CHP’li Bülbül, “Millet İttifakı’nın oylarıyla seçilerek belediye başkanı olan ve ardından seçmen iradesine ihanet edip AKP’ye geçen Kürşat Engin Özcan’ın ihanetleri bitmek bilmiyor. AKP’li Özcan şimdi de Nazilli Belediyespor’u satmaya kalkıyor” dedi.

“NAZİLLİ BELEDİYESPOR KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR”

Nazillispor 1967 yılında kurulduğunu ve ardından kapandığını ve 1984’de bir kez daha açıldığını hatırlatan CHP’li Bülbül, “O günden bugüne 39 yıldır yüzlerce sporcu yetiştirmiş sayısız başarıya imza atmıştır. Bu zamana kadar Belediye Başkanlığı koltuğunda kim oturduysa kulübe destek vermiştir. Seçime Millet İttifakı’ndan girerek Nazilli halkının oyunu alıp kazanan ve ardından AKP’ye geçen Belediye Başkanı Nazilli halkının mallarını bir bir sattı şimdi de Nazillimizin gururu, markası olan kulübümüzü satmaya kalkıyor. Yapılmak istenen bu ihaneti bu kötülüğü kabul etmiyoruz. Buna asla ve asla izin vermeyeceğimiz. Nazilli Belediyespor kimsenin babasının malı değildir. Kulüp, Nazilli halkının onurudur, gururudur” diye konuştu.

“TARAFTARIN YANINDAYIZ”

Yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken Süleyman Bülbül, “Bu satış pazarlığı da görüşmeleri de derhal son bulmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Nazilli Belediyespor taraftarımızın ve Nazilli halkımızın sonuna kadar yanındayız. 9 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerde de Nazilli halkı bu ihaneti unutmayacak sorumlularına gereken dersi en sert şekilde verecektir” dedi.