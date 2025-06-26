'Nazım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz' etkinliği... İmamoğlu mesaj yolladı: 'Adil ve özgür günlerde birlikte horon vuracağımıza inanıyorum'

İstanbul’dan başlayıp Karadeniz’in farklı şehirlerinde sürdürülen “Nazım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz” etkinlik dizisi, Kazım Koyuncu’nun memleketi Hopa’da düzenlenen geceyle tamamlandı. Etkinliğin finalinde, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup okundu.

İmamoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın okuduğu mektupta şunları söyledi:

“Değerli hemşehrilerim, hasretini çektiğim Karadeniz'in güzel insanları, sizlere Silivri'den en derin sevgilerimi, en sıcak selamlarımı sunuyorum. 20 Haziran’da, bir hemşehriniz olarak başkanlığını yapmaktan onur duyduğum İstanbul’da başlayan; büyük şairimiz Nazım Hikmet’in cezaevinde eşsiz dizeler kaleme aldığı Sinop’ta, Atatürk’ün kurtuluşun ilk adımını attığı Samsun’da, çok erken kaybettiğimiz, canım kardeşim Volkan Konak’ın sokaklarında büyüdüğü Trabzon’da, Karadeniz’in en güzel sahil kasabalarından Fındıklı’da devam eden ve bugün sesiyle, duruşuyla Karadeniz’in yetiştirdiği en değerli sanatçılarımızdan Kazım Koyuncu’nun memleketi Hopa’da sona erecek ‘Nazım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz’ etkinliğinde sizlerle birlikte olamadığım, ‘Yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir bir dünya!’ için sizlerle beraber haykıramadığım için çok üzgünüm. Yanınızda olamasam da kalbim sizinle, sesim sesinizledir.

Cezaevinde, şiirlerini okumaktan büyük güç aldığım Nazım Hikmet’i, eşsiz yorumuyla seslendirdiği türkülerimizi mırıldandığım Kazım Koyuncu’yu, dostluğu ve hatırasıyla andığım sevgili Volkan Konak’ı rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. En kısa sürede sizlerle buluşacağımıza, adil ve özgür günlerde birlikte horon vuracağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

"BU COĞRAFYADA MAALESEF AĞIR BİR BASKI ORTAMI VAR"

Kazım Koyuncu’nun vefatının 20. yılında düzenlenen anma etkinliğinin final konuşmasını yapan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şunları söyledi:

“Bu yol hikâyesi Kazım’ın İstanbul Beyoğlu’nda yaşadığı sokaklardan başladı, doğup büyüdüğü Hopa’da sona eriyor. Ona ve Karadeniz’in özgür ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ancak bu coğrafyada maalesef ağır bir baskı ortamı var. 19 Mart’ta gerçekleşen darbe niteliğindeki operasyonla belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız cezaevine alındı. Özellikle Ekrem Başkan’ın desteğiyle yürüttüğümüz bu süreci, onun yokluğunda tamamladık.”

"BU YOLCULUK SÜRMELİ"

Etkinlikte söz alan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise “Bu bir yol hikâyesi ama ne başlangıcı ne de sonu var. Bu ülke eşit, kardeşçe ve paylaşılabilir bir yer olduğunda da bu hikâye bitmeyecek. O gün geldiğinde, Ekrem Başkan’ı cumhurbaşkanı yaparak bu inşa sürecini birlikte başlatacağız" diye konuştu.